قلق علي سلامة مواطنين من كرانة مختفين قسرياً داخل غرف الموت في البحرين

طهران / 22 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا - عبر نشطاء عن قلقهم البالغ علي سلامة أربعة مواطنين من منطقة كرانة مختفين قسرياً داخل مبني التحقيقات الجنائية سييء الصيت منذ أن تم اعتقالهم خلال حملة المداهمات التي شنتها السلطات الأمنية علي عدد من مناطق البحرين في الأيام الفائتة.

وقالت لجنة معتقلي كرانة، إن المواطنين الأربعة ومنذ اعتقالهم عبر مداهمات شنتها ميليشيات مدنية تابعة لوزراة الداخلية علي المنطقة وهم ممنوعون من حقوقهم كافة بما فيها حق الاتصال بالمحامي. ونقلت اللجنة عن عائلاتهم مطالباتهم بالكشف عن مصيرهم ورؤيتهم.
يذكر أن من بين المواطنين الفتي علي دلال وهو أصغرهم حيث يبلغ من العمر 16 عاماً.
وعادة ما ينقل المعتقلون علي خلفية قضايا سياسية إلي مبني إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت لانتزاع اعترافاتهم بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، إلا أن جهة الاحتجاز باتت مجهولة منذ إصدار ملك البحرين مرسوما يمنح بشكل رسمي جهاز الأمن الوطني صلاحيات مباشرة في الاعتقال والتحقيق مطلع العام الماضي.
المصدر : اللؤلؤة
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برچسب ها

سياسي

البحرين

منطقة كرانة

ميليشيات مدنية تابعة لوزراة الداخلية

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قلق علي سلامة مواطنين من كرانة مختفين قسرياً داخل غرف الموت في البحرين

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