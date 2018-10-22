اطلاق الدورة الثانية لتعليم اللغة الفارسية في بيشاور الباكستانية

وقالت رئيسة كلية «سيتي جلبهار» النسوية في حفل إفتتاح الدورة و بحضور 24 طالبة ومتعلماً للغة الفارسية اليوم الاثنين: إننا كنا في وقت سابق نشهد تدريس اللغة الفارسية في مدارس وثانويات وكليات هذه الولاية لكنّ الأمر تغيّر الآن وقلّت هذه النسبة.

وأعربت طاهرة جمال عن إرتياحها لإدراج وحدات دارسية في فرع اللغة الاُرديّة وآدابها لتعليم اللغة الفارسية.

هذا وشكر الملحق الثقافي الايراني ومسؤول بيت الثقافة الايراني في مدينة بيشاور عباس فاموري خلال إقامة هذا الحفل، رئيسة جامعة سيتي جلبهار لإطلاقها دورات تعليم اللغة الفارسية مؤكداً علي الحصة الكبري للأدب واللغة الفارسية في تكوين الثقافة المشتركة بين البلدين.

وأضاف فاموري بأنّ هناك أشعارا وكتبا كثيرة باكستانية تم تأليفها باللغة الفارسية ولقرائتها لابد من تلقي الطلبه والباحثين من هذا البلد دورات تعليم اللغة الفارسية.

وأكّد فاموري أنّ اللغة الفارسية كانت لمدة تزيد عن 700 سنة هي اللغة الرسمية لشبه القارة (الهندية).

وكانت الدورة الاولي لتعليم اللغة الفارسية قد اقيمت في جامعة باشاخان الباكستانية الواقعة في مدينة بيشاور قبل فترة، شارك فيها 35 متعلماً وذلك بمتابعة من البيت الثقافي الايراني واليوم انطلقت الدورة الثانية من هذه الدورة.

ويتم حالياً تدريس اللغة الفارسية في عدد من الجامعات والمراكز العلمية الباكستانية فضلاً عن طبع نصوص ودواوين ومجلات بهذه اللغة.

انتهي** ع ج** 1718

