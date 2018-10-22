اطلاق الدورة الثانية لتعليم اللغة الفارسية في بيشاور الباكستانية

اسلام آباد/22تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – انطلقت الدورة الثانية لتعليم اللغة الفارسية في مدينة بيشاور الباكستانية التابعة لولاية خيبربختونخوا في كلية «سيتي جُلبَهار» النسوية برعاية البيت الثقافي الايراني.

وقالت رئيسة كلية «سيتي جلبهار» النسوية في حفل إفتتاح الدورة و بحضور 24 طالبة ومتعلماً للغة الفارسية اليوم الاثنين: إننا كنا في وقت سابق نشهد تدريس اللغة الفارسية في مدارس وثانويات وكليات هذه الولاية لكنّ الأمر تغيّر الآن وقلّت هذه النسبة.
وأعربت طاهرة جمال عن إرتياحها لإدراج وحدات دارسية في فرع اللغة الاُرديّة وآدابها لتعليم اللغة الفارسية.
هذا وشكر الملحق الثقافي الايراني ومسؤول بيت الثقافة الايراني في مدينة بيشاور عباس فاموري خلال إقامة هذا الحفل، رئيسة جامعة سيتي جلبهار لإطلاقها دورات تعليم اللغة الفارسية مؤكداً علي الحصة الكبري للأدب واللغة الفارسية في تكوين الثقافة المشتركة بين البلدين.
وأضاف فاموري بأنّ هناك أشعارا وكتبا كثيرة باكستانية تم تأليفها باللغة الفارسية ولقرائتها لابد من تلقي الطلبه والباحثين من هذا البلد دورات تعليم اللغة الفارسية.
وأكّد فاموري أنّ اللغة الفارسية كانت لمدة تزيد عن 700 سنة هي اللغة الرسمية لشبه القارة (الهندية).
وكانت الدورة الاولي لتعليم اللغة الفارسية قد اقيمت في جامعة باشاخان الباكستانية الواقعة في مدينة بيشاور قبل فترة، شارك فيها 35 متعلماً وذلك بمتابعة من البيت الثقافي الايراني واليوم انطلقت الدورة الثانية من هذه الدورة.
ويتم حالياً تدريس اللغة الفارسية في عدد من الجامعات والمراكز العلمية الباكستانية فضلاً عن طبع نصوص ودواوين ومجلات بهذه اللغة.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

فرهنگي

لغة فارسية

بيشاور

سيتي جلبهار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اطلاق الدورة الثانية لتعليم اللغة الفارسية في بيشاور الباكستانية

معظم المشاهدات

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

اسقاط جسم مشبوه في سماء اهواز

اسقاط جسم مشبوه في سماء اهواز

أحدث الأخبار

عليكم بالشفافية في التحدّث الي الشعب وعدم التستّر

سماحة قائد الثورة الاسلامية مخاطباً المسؤولين:

عليكم بالشفافية في التحدّث الي الشعب وعدم التستّر

كبير مساعدي ظريف يزور موسكو يوم غد الثلاثاء

روسيا:

كبير مساعدي ظريف يزور موسكو يوم غد الثلاثاء

الموازنه التجاريه بين ايران وبيلاروسيا تصبح لصالح ايران

سفير ايران لدي بيلاروسيا:

الموازنه التجاريه بين ايران وبيلاروسيا تصبح لصالح ايران

قائد القوة البرية للحرس الثوري الاسلامي يزور باكستان

قائد القوة البرية للحرس الثوري الاسلامي يزور باكستان

ظريف سيقدم غدا وفي جلسة مغلقة تقريرا حول CFT

عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان:

ظريف سيقدم غدا وفي جلسة مغلقة تقريرا حول CFT

موضوعات مرتبط