اصدار مليون و 450 الف تأشيرة لزوار الاربعين لحد الان

واضاف حيدري اليوم الاثنين لمراسل ارنا انه ومنذ اليوم الاول قام مليون و 600 الف ايراني بالتسجيل في الموقع الالكتروني لمنظمة الحج والزيارة الايرانية (سماح) للذهاب الي العراق وزيارة العتبات المقدسة والمشاركة في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وقال انه يتم اصدار التأشيرات في 24 نقطة من ايران وهي 20 مقرا مؤقتا واربع قنصليات عراقية في كل من طهران ومشهد واهواز وكرمانشاه.

يذكر ان اكثر من مليونين ايراني زاروا العام الماضي العراق للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

انتهي**م م** 1718

