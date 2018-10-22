وفد تجاري ايراني شارك في حفل افتتاح معرض قطر الدولي

وفي تصريح له لمراسل إرنا أضاف غزدرازي بأنّ الوفد الايراني التجاري الذي ترأسه محافظ بوشهر شارك في حفل افتتاح معرض قطر الدولي IPEC وتفقَّدَ الأجنحة الايرانية المشاركه فيه وأجنحة من سلطنة عمان وتونس وتركيا وقطر وجمهورية آذربيجان وباكستان.

والتقي محافظ بوشهر بوزير النقل والمواصلات والإتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي تم خلال اللقاء التأكيد علي تنمية التجارة ورفع مستوي التبادل التجاري الثنائي وعرض دور وأهمية محافظة بوشهر بإعتبارها ميناء استراتيجيا يوفّر للجانب القطري مستلزماته ونقل البضائع اليه.

كما التقي محافظ بوشهر بوزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم ال ثاني، تم خلال اللقاء التأكيد علي الطابع الاستراتيجي والطويل الأمد الذي يتسم به النقل التجاري بين ايران وقطر.

والتقي الوفد الايراني أيضاً بالشيخ أحمد بن محمد الأمين العام للمناطق الحرة القطرية تمت خلال اللقاء تسمية الفرص المتوفرة في محافظة بوشهر وفرص الإستثمار البحري والإستثمارات ذات الصلة بتربية الأسماك والكائنات البحرية وتربية المواشي والإنتاج الزراعي .

وفي اليوم الثاني تبادل عبد الكريم غراوند وجهات النظر مع المسؤولين القطريين في قاعة مؤتمرات المعرض، تناول خلالها الحديث عن البني التحتية المتوفرة اقتصادياً وتجارياً في ايران و لافتاً الي أهمية رفع التنافس الاقتصادي وزيادة نسبة الصادرات والاستيراد بين البلدين وتنفيذ مشاريع ذات صلة بالبني التحتية.

كما زار محافظ بوشهر ميناء حمد والتقي بمديره «محمد الخنجي» تطرَّق الجانبان فيه الي إطلاق خط نقل ركاب كما إتفقا علي إنشاء شركة ملاحية بحرية مشتركة للنقل.

كما زار المحافظ الايراني مرفأ ميناء «الرُوَيس» وسوق الرويس البحري الحدودي اتفق خلاله الجانبان الايراني والقطري علي تزويد الميناء برافعات ومعدات وبناء مستودعات للسلع الايرانية التي يتم تفريغها في الميناء القطري فضلاً عن السماح بالإستفادة من النقل الجوي للملاحين الايرانيين عند وجود حالة طارئة وكذلك السماح للسفن الايرانية بالتنقل ليل نهار من والي الميناء.

وإلتقي محافظ بوشهر والوفد المرافق خلال الزيارة، بالسفير الايراني لدي الدوحة محمد علي سبحاني وبالشيخ فالح بن ناصر آل ثاني مساعد وزير البلدية والبيئة القطري تناول الجانبان خلال اللقاء موضوع تنمية التجارة بين ميناء بوشهر ودولة قطر.

وتلا هذا اللقاء، إجتماع لمحافظ بوشهر والوفد المرافق له بمالك البنك الدولي الاسلامي الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني.

انتهي** ع ج** 1718

