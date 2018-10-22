المقداد:

سورية لم ولن تستخدم الأسلحة الكيميائية وملتزمة بتحقيق الأمن والسلم الدوليين

طهران / 22 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد التأكيد علي أن سورية لم ولن تستخدم الأسلحة الكيميائية وهي ملتزمة بتحقيق الأمن والسلم الدوليين علي الرغم من كل التهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية وداعميها.

المقداد الذي يرأس اللجنة الوطنية لتنفيذ التزامات سورية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أكد في تصريح له امس الاحد أن قرار سورية بالانضمام للاتفاقية اتخذ بكل حرية وإرادة في إطار سيادتها واستقلالها واستجابتها لتطورات الأوضاع داخل سورية والمنطقة والعالم.
ولفت المقداد إلي أن الاتحاد الروسي يتصرف بكل مسؤولية حفاظا علي الأمن والسلم الدوليين علي عكس الرعونة التي تتصرف بها الدول الغربية مبينا أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفوسفور الأبيض قبل أيام في دير الزور ليس سوي دليل آخر علي أن الإدارة الأمريكية الحالية والإدارات التي سبقتها لا تتورع نهائيا عن استخدام أي سلاح قد يخدم مصالحها.
وأشار المقداد إلي أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه علي الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدي المبرمة مع روسيا منذ حقبة الاتحاد السوفييتي هو بعث جديد لسباق تسلح يهدد الأمن والسلم بين دولتين كبيرتين ويضر بشكل أساسي بالدول الأوروبية.
المصدر : سوريا الان
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نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد

سورية

الأسلحة الكيميائية

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سورية لم ولن تستخدم الأسلحة الكيميائية وملتزمة بتحقيق الأمن والسلم الدوليين

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