مشروع قانون 'إسرائيلي' يمنع أهالي أسري غزة زيارة أبنائهم

وقال عضو كنيست الاحتلال “أورين حزان” في تغريدة له عبر تويتر: إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وافقت علي مشروع القانون الذي طرحته، واستمر الجهد به 3 سنوات.

وأضاف أن الأربعاء المقبل سيشهد تصويتًا في الجلسة الكاملة علي مشروع قانون 'منع زيارات عائلات الأسري من غزة'، زاعما أن ذلك سيساعد في محاربة ما وصفه بـ'الإرهاب' و'إعادة الأسري والمفقودين'، في إشارة إلي جنود الاحتلال المأسورين بغزة.

وسبق أن هاجم حزان أهالي أسري فلسطينيين من قطاع غزة قادمين لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال، واعتدي عليهم، ووجّه لهم الشتائم، وأهان أبناءهم الأسري.

المصدر : المركز الفلسطيني للاعلام

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