بذل جهود واسعة لاسكان الزوار اثر العواصف والسیول التی اجتاحت ایلام

وقد اجتاحت عواصف ترابیة مختلف مناطق ایلام وبعد ساعات ومع الاقتراب من المساء هبت عواصف وانهمرت امطار غزیرة ادت الي احداث سیول جارفة فی مختلف مدن المحافظة خاصة مهران الحدودیة، ما حدا بفرق الاغاثة والانقاذ لمساعدة الاهالی خاصة الزوار.

وقد تمت تكثیف الجهود لاسكان الزوار فی المنازل والمدارس والمساجد والحسینیات والتكایا والمبانی العامة وتقدیم الخدمات اللازمة لهم من حیث الاسكان والتموین.

وقال مدر عام جمعیة الهلال الاحمر فی ایلام حسین عارفی فی تصریح لمراسل 'ارنا' الاحد بان العواصف والسیول دمرت بالكامل المخیم الذی اقیم فی مدینة مهران الحدودیة لاسكان زوار الاربعینیة وجرفت جمیع الخیام التی كانت منصوبة فیه وعددها 60 خیمة.

ووردت انباء فی وقت سابق ان شخصا واحدا لقی مصرعه واصیب 15 اخرون جراء العواصف والسیول التی اجتاحت هذه المنطقة.

یذكر ان معبر مهران یعتبر واحدا من ثلاثة معابر حدودیة الي جانب شلمجة وجذابة یستخدمها الزوار للدخول الي العراق للمشاركة فی زیارة الاربعینیة.

ویعد معبر مهران هو الاكثر استخدامها من قبل الزوار بحیث ذكرت مصادر بان نحو 80 الف زائر عبروا هذا المنفذ الحدودی یوم امس الاحد.

انتهي ** 2342

