مصرع شخص واصابة 15 آخرين اثر عاصفة اجتاحت مهران غرب ايران

وقال صيد نور علي مرادي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' مساء الاحد، ان المصابين الخمسة عشر قد تم نقلهم الي مستشفيات مدينة ايلام مركز المحافظة.

وقد ادت العواصف والامطار الغزيرة والسيول في مختلف مناطق محافظة ايلام ومنها مدينة مهران الي ايجاد صعوبات للزوار الذين تكتظ بهم لغرض التوجه الي العراق والمشاركة في زيارة الاربعينية.

ووفقا لبعض المصادر فقد بلغ عدد الزوار الذين عبروا منفذ مهران الاحد نحو 80 الفا وهو العدد الاكبر لغاية الان من الزوار الذين توجهوا الي العراق من اجل زيارة الاربعينية التي تصادف يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم.

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