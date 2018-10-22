برونزيتان لايران في بطولة العالم للمصارعة الحرة

ففي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لوزن 86 كغم والتي اقيمت مساء الاحد تغلب 'حسن يزداني' الحائز علي ذهبية بطولة العالم والاولمبياد علي الروسي 'كورو غلييف' بطل اوروبا 2017 بنتيجة 11-5 لينال الميدالية البرونزية.

وكان يزداني قد خسر لقاءه الاول امام الاميركي 'ديفيد تايلور' بنتيجة 11-6، ثم هزم البيلاروسي 'رجب اوف' 10-0 قبل انتهاء الجولة الاولي ، ثم تغلب علي الكوبي 'كويرالتا' 10- صفر ايضا.

كما حصل المصارع الايراني 'برويز هادي ' علي الميدالية البرنزية في وزن 125 كغم في البطولة بعد تغلبه علي الروسي انزو خيزريف.

وتغلب 'برويز هادي' في الدور الاول علي البولندي 'روبرت باران' الحائز علي برونزية اوروبا 11-0، وفي الدور الثاني فاز علي البيلاروسي 'ابراهيم سعيداوف' الحائز علي برونزية الاولمبياد 11-2.

وفي الدور ربع النهائي تغلب 'برويز هادي' علي التركي 'طه آكغول' بنتيجة 3-2، وفي الدور نصف النهائي خسر امام الجورجي 'غنو بترياشفيلي' بطل العالم والحائز علي برونزية الاولمبياد 16-3.

انتهي ** 2342

