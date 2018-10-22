برونزيتان لايران في بطولة العالم للمصارعة الحرة

طهران / 22 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
حصل المصارعان الايرانيان حسن يزداني وهادي برويز علي الميدالية البرونزية في وزني 86 كغم و 125 كغم في اطار بطولة العالم للمصارعة الحرة الجارية حاليا في العاصمة المجرية بودابست.

ففي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لوزن 86 كغم والتي اقيمت مساء الاحد تغلب 'حسن يزداني' الحائز علي ذهبية بطولة العالم والاولمبياد علي الروسي 'كورو غلييف' بطل اوروبا 2017 بنتيجة 11-5 لينال الميدالية البرونزية.
وكان يزداني قد خسر لقاءه الاول امام الاميركي 'ديفيد تايلور' بنتيجة 11-6، ثم هزم البيلاروسي 'رجب اوف' 10-0 قبل انتهاء الجولة الاولي ، ثم تغلب علي الكوبي 'كويرالتا' 10- صفر ايضا.
كما حصل المصارع الايراني 'برويز هادي ' علي الميدالية البرنزية في وزن 125 كغم في البطولة بعد تغلبه علي الروسي انزو خيزريف.
وتغلب 'برويز هادي' في الدور الاول علي البولندي 'روبرت باران' الحائز علي برونزية اوروبا 11-0، وفي الدور الثاني فاز علي البيلاروسي 'ابراهيم سعيداوف' الحائز علي برونزية الاولمبياد 11-2.
وفي الدور ربع النهائي تغلب 'برويز هادي' علي التركي 'طه آكغول' بنتيجة 3-2، وفي الدور نصف النهائي خسر امام الجورجي 'غنو بترياشفيلي' بطل العالم والحائز علي برونزية الاولمبياد 16-3.
انتهي ** 2342



برچسب ها

ورزش

ايران

برونزية

بطولة العالم للمصارعة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

برونزيتان لايران في بطولة العالم للمصارعة الحرة

معظم المشاهدات

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

تواجد ايران الاستشاري في سوريا جاء بدعوة من دمشق

العميد شكارجي :

تواجد ايران الاستشاري في سوريا جاء بدعوة من دمشق

420 الف تلميذ عراقي وافغاني يدرسون في المدارس الايرانية

مسوولة اممية:

420 الف تلميذ عراقي وافغاني يدرسون في المدارس الايرانية

أحدث الأخبار

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

الخارجية الايرانية: شائعة استقالة ظريف لا تستحق الرد

بذل جهود واسعة لاسكان الزوار اثر العواصف والسیول التی اجتاحت ایلام

بذل جهود واسعة لاسكان الزوار اثر العواصف والسیول التی اجتاحت ایلام

مصرع شخص واصابة 15 آخرين اثر عاصفة اجتاحت مهران غرب ايران

مصرع شخص واصابة 15 آخرين اثر عاصفة اجتاحت مهران غرب ايران

برونزيتان لايران في بطولة العالم للمصارعة الحرة

برونزيتان لايران في بطولة العالم للمصارعة الحرة

قاسمی: الحكومة الكندیة غیر مستعدة للتقدم بالعلاقات مع ایران

قاسمی: الحكومة الكندیة غیر مستعدة للتقدم بالعلاقات مع ایران

موضوعات مرتبط