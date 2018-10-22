قاسمی: الحكومة الكندیة غیر مستعدة للتقدم بالعلاقات مع ایران

طهران / 21 تشرین الاول/ اكتوبر /ارنا-
اكد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی بان الحكومة الكندیة غیر مستعدة للتقدم جدیا بالعلاقات مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وفی تصریح ادلي به للصحفیین الیوم الاحد قال قاسمی حول التطورات فی العلاقات بین ایران وكندا، ان العلاقات بین ایران وكندا ذات ماض طویل وهی مهمة جدا بالنسبة للطرفین.
واضاف المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، مازلنا لا ندرك حقیقة قطع العلاقات من قبل كندا من جانب واحد ومازال هذا السؤال باقیا بلا جواب، كما اننا نعتبر قرار البرلمان الكندی الذی كلف حكومة بلادهم بعدم متابعة المحادثات مع ایران لاستئناف العلاقات بدعة غریبة غیر مسبوقة.
وقال قاسمی، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة قد احتجت فی مختلف المناسبات علي هذا القرار الكندی واعتبرته اساسا خاطئا فی القوانین الدولیة ینقض حصانة الحكومات.
واضاف المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، انه ورغم ذلك بطبیعة الحال وفی ظل اتفاق الجانبین ووصول حكومة اللیبرالیین الي السلطة واصلنا التفاوض مع الحكومة الحالیة فی كندا علي عدة مراحل فی طهران ودولة ثالثة واعربنا عن استعدادنا لفتح القسم القنصلی للبلدین ولكن یبدو ان الحكومة الكندیة ولاسباب داخلیة لیس لدیها الاستعداد اللازم ولا یمكنها اتخاذ خطوة جادة لاستئناف العلاقات.
وقال قاسمی: بالطبع فان الجمیع یعلم ان العلاقات بین الدول هی قضیة ثنائیة الطرفین وینبغی ان یرغب الجانبان باستئناف العلاقات، وعلي كل حال فان طهران لدیها الاستعداد لای نوع من المساعی والحوار الذی یقود الي تقدیم الخدمة والمساعدة القنصلیة للجالیة الایرانیة المقیمة فی كندا وتسویة مشاكلهم القنصلیة وان الجانب الكندی علي علم بهذا الموضوع ایضا.
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قاسمی: الحكومة الكندیة غیر مستعدة للتقدم بالعلاقات مع ایران

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قاسمی: الحكومة الكندیة غیر مستعدة للتقدم بالعلاقات مع ایران

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