اسقاط جسم مشبوه في سماء اهواز

اهواز/ 21 تشرين الاول/ اكتوبر- تم مساء اليوم الاحد اسقاط جسم مشبوه في سماء مدينة اهواز (جنوب).
وكان هذا الجسم الذي يقال انه 'كوادكوبتر' قد حلق في مفترق 'آبادان' بمدينة اهواز. واستطاعت قوات الامن الداخلي من اسقاط هذا الجسم بعدما استهدفته. وبعد هذا الحادث سمع دوي اطلاق النار في المنطقة. ولم ترد تفاصيل اخري في هذا المجال. انتهي**س.ر
سياسي
اسقاط
مشبوه
اهواز
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.