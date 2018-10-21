اكثر من 200 ألف زائر يتوافدون من شلمجة الي العراق

وأضاف شريعتي اليوم الأحد في تصريح للمراسلين ان عدد الاجانب من اجمالي هؤلاء الوافدين بلغ 23 ألف زائر .

وفيما أكد انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الظروف ألامنية المناسبة في المعابر الحدودية شدد محافظ خوزستان بان معبر شلمجة هو المعبر الوحيد الذي يمكن للاجانب التوجه منه الي العراق.

وتقع شلمجة علي بعد 25 كيلومترا من مدينة البصرة العراقية.

وقد توافد 650 ألف زائر إيراني وما يزيد عن 100 ألف زائر أجنبي من مختلف دول العالم عبر حدود شلمجة الي العراق العام الماضي للمشاركة في زيارة الاربعين.

إنتهي**أ م د**س.ر

