اكثر من 200 ألف زائر يتوافدون من شلمجة الي العراق

آبادان/21 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلن محافظ خوزستان (جنوب غرب) 'غلامرضا شريعتي' عن توافد اكثر من مئتي ألف زائر الي العراق عبر حدود شَلمجة وجَذابة التابعتين لهذه المحافظة منذ بداية شهر صفر الحالي (1 أكتوبر) حتي الان لأداء زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام.

وأضاف شريعتي اليوم الأحد في تصريح للمراسلين ان عدد الاجانب من اجمالي هؤلاء الوافدين بلغ 23 ألف زائر .
وفيما أكد انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الظروف ألامنية المناسبة في المعابر الحدودية شدد محافظ خوزستان بان معبر شلمجة هو المعبر الوحيد الذي يمكن للاجانب التوجه منه الي العراق.
وتقع شلمجة علي بعد 25 كيلومترا من مدينة البصرة العراقية.
وقد توافد 650 ألف زائر إيراني وما يزيد عن 100 ألف زائر أجنبي من مختلف دول العالم عبر حدود شلمجة الي العراق العام الماضي للمشاركة في زيارة الاربعين.
إنتهي**أ م د**س.ر



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زيارة الاربعين

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اكثر من 200 ألف زائر يتوافدون من شلمجة الي العراق

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