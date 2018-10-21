قائد قوي الأمن الداخلي یؤكد ضمان أمن الزوار علي المنافذ الحدودیة

وأضاف العمید حسین أشتری الیوم الأحد فی تصریح للمراسلین فی معبرشلمجة الحدودی، ان قوات الأمن الداخلی تتواجد بكل ما لدیها من قوة فی المنافذ الحدودیة، معبرا عن أمله فی أن لا تكون هناك أیة مشكلة بفضل التعاون والتنسیق الذی تم مسبقا.

وأكد أشتری ان حركة زوار الأربعین عبر الحدود الإیرانیة تتمیز بالـ'إنسیابیة' مؤكدا علي ضرورة ان یكون الزوار قد حصلوا فی وقت سابق علي جوازات السفر والتأشیرات فی مدنهم من حیث انه لا توجد هناك إمكانیة للحصول علي ذلك فی المنافذ الحدودیة.

وفی جانب آخر من حدیثه لفت العمید أشتری، الي ان الرعایا الأجانب الذین یقصدون زیارة العتبات المقدسة، علیهم أن یتوجهوا نحو حدود شلمجة فقط وقد تم توفیر البني التحتیة اللازمة لإستقبال هؤلاء الزوار ولا توجد أیة مشكلة لتوافدهم عبر هذه الحدود.

إنتهی**أ م د**س.ر

