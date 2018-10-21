رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية: نعول علي مساعدات الهلال الأحمر الإيرانية الي الشعب اليمني

وأشاد بيتر مائورو اليوم الأحد خلال لقائه رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية 'علي أصغر بيوندي'، بالتعاون الذي أبدته هذه الجمعية مع لجنة الصليب الأحمر الدولية مضيفا؛ ان هذا التعاون حقق انجازات هامة في مجال التعليم والصحة وإعادة التأهيل والترويج لحقوق الإنسان الدولية معبرا عن أمله بتعزيز هذا التعاون أكثر فأكثر.

كما أكد ضرورة تعزيز التعاون مع جمعية الهلال الأحمر في مجال حقوق الإنسان الدولية مضيفا؛ ان لجنة الصليب الأحمر الدولية ترغب في توثيق هذا التعاون خلال مؤتمرها الدولي للعام 2019 . من جانبه، أشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية خلال هذا اللقاء الي ان هذه الجمعية تسعي وراء تعزيز التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية.

كما أعلن بيوندي عن استعداد الهلال الأحمر الإيرانية لتقديم جميع انواع المساعدات الإنسانية والخدمات في اليمن وسوريا والتسريع في مسار تقديم خدمات الإغائة قائلا؛ ان جمعية الهلال الأحمر الإيرانية مستعدة للدخول الي الساحة لحل المشاكل الإنسانية في اليمن وسوريا تحت إشراف لجنة الصليب الأحمر الدولية.

إنتهي**أ م د**س.ر

