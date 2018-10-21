وزير الرياضة : العلاقات بين ايران واذربيجان آخذة في التنامي في جميع المجالات

جاء ذلك خلال اللقاء اليوم الاحد في طهران بين 'سلطاني فر' مع سفير جمهورية اذربيجان لدي الجمهورية الاسلامية الايرانية 'حسين أف'.

واكد وزير الرياضة والشباب الايراني ان مواصلة التعاون السياسي والثقافي والرياضي بين ايران واذربيجان يسهم قطعا في توفير ظروف مواتية للتنمية الشاملة لدي البليدن.

وفيما نوّه بالطاقات الرياضية الكامنة في ايران واذربيجان؛ دعي سلطاني فر الي تعزيز فرص التعاون الثنائي في مجالات الرياضة والشباب والتركيز علي تنفيذ وثائق التعاون المبرمة في المجالات ذات الصلة والاستخدام الامثل للطاقات المتاحة في هذا الاطار.

وردا علي اقتراح السفير الاذربيجاني، اعرب وزير الرياضة والشباب الايراني عن رغبته في اقامة مباراة وديّة لكرة القدم بين منتخبي البلدين.

وفي الختام دعا سلطاني فر، 'حسين اف' ان يبلغ وزير الرياضة والشباب الاذربيجاني دعوة لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جانبه، اشار سفير جمهورية اذربيجان لدي ايران الي اللقاءات التي تبلغ 12 مرة بين رئيسي البلدين؛ مؤكدا ان هذه الزيارات المتبادلة تشير الي مدي العلاقات الوثيقة وبما يشمل العديد من المجالات بين ايران واذربيجان.

بدروه، اكد السفير الاذربيجاني استعداد بلاده علي تنفيذ بنود مذكرات التفاهم الرياضية التي وقعها البلدان.

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