صادرات ورامين غير النفطية تفوق النصف مليار دولار

وأضاف ميرزايي اليوم الأحد في تصريح لمراسل إرنا بمناسبة اليوم الوطني للصادرات، ان هذا الحجم من البضائع تم تصديره الي مختلف بلدان العالم من قبل 130 وحدة زراعية وإنتاجية وصناعية.

وصرح، ان الصادرات أنواع الجلود والمنتجات الزجاجية والسجاد اليدوي والطلاء والمواد الغذائية والألبان والمواد البروتينية والمحاصيل الزراعية وأنواع الفستق والأحجار التي تستخدم في تشييد الأبنية وتزيينها.

وأضاف انه تم تصدير هذه البضائع الي كل من ألمانيا والصين وإيطاليا والجزائر وتركيا والعراق وتنزانيا وتركيا والهند وتركمانستان وماليزيا وسوريا وأفغانستان فضلا عن دول الجوار.

إنتهي**أ م د**س.ر

