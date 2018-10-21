خلال عام

صادرات ورامين غير النفطية تفوق النصف مليار دولار

طهران/21 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلن رئيس دائرة الصناعة والتعدين والتجارة بمدينة ورامين (جنوب طهران) 'حسن ميرزايي' عن تصدير ما قيمته 600 مليون دولار من المنتجات الزراعية والصناعية وغيرها خلال العام الاخير.

وأضاف ميرزايي اليوم الأحد في تصريح لمراسل إرنا بمناسبة اليوم الوطني للصادرات، ان هذا الحجم من البضائع تم تصديره الي مختلف بلدان العالم من قبل 130 وحدة زراعية وإنتاجية وصناعية.
وصرح، ان الصادرات أنواع الجلود والمنتجات الزجاجية والسجاد اليدوي والطلاء والمواد الغذائية والألبان والمواد البروتينية والمحاصيل الزراعية وأنواع الفستق والأحجار التي تستخدم في تشييد الأبنية وتزيينها.
وأضاف انه تم تصدير هذه البضائع الي كل من ألمانيا والصين وإيطاليا والجزائر وتركيا والعراق وتنزانيا وتركيا والهند وتركمانستان وماليزيا وسوريا وأفغانستان فضلا عن دول الجوار.
إنتهي**أ م د**س.ر



برچسب ها

اقتصاد

ورامين

الصادرات غير النفطية

أنواع الجلود

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

صادرات ورامين غير النفطية تفوق النصف مليار دولار

معظم المشاهدات

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

ردا علي الاتهامات الاخيرة للبيت الابيض

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

أحدث الأخبار

رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية: نعول علي مساعدات الهلال الأحمر الإيرانية الي الشعب اليمني

رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية: نعول علي مساعدات الهلال الأحمر الإيرانية الي الشعب اليمني

وزير الرياضة : العلاقات بين ايران واذربيجان آخذة في التنامي في جميع المجالات

خلال اللقاء مع السفير الاذربيجاني في طهران؛

وزير الرياضة : العلاقات بين ايران واذربيجان آخذة في التنامي في جميع المجالات

صادرات ورامين غير النفطية تفوق النصف مليار دولار

خلال عام

صادرات ورامين غير النفطية تفوق النصف مليار دولار

مدير عام شركة `الخليج الفارسي`يعلن عن تنفيذ مشاريع بتروكيمياوية بقيمة 8.5 مليار دولار

مدير عام شركة 'الخليج الفارسي'يعلن عن تنفيذ مشاريع بتروكيمياوية بقيمة 8.5 مليار دولار

الديمقراطي الكردستاني اولا، والوطني الكردستاني ثانيا

اعلان نتائج انتخابات برلمان اقليم شمال العراق

الديمقراطي الكردستاني اولا، والوطني الكردستاني ثانيا

موضوعات مرتبط