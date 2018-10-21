الديمقراطي الكردستاني اولا، والوطني الكردستاني ثانيا

وبينت النتائج المعلنة، حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني علي المركز الاول بعد نيله 54 مقعدا، من بين مجموع مقاعد برلمان الاقليم الكردي البالغة مائة واحد عشر مقعدا، بينما حل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ثانيا، بحصوله علي واحد وعشرين مقعدا، وجاءت حركة التغيير(كوران) بالمركز الثالث، بعدما احرزت اثني عشر مقعدا، تلاها حراك الجيل الجديد بثمانية مقاعد، فيما حصلت الجماعة الاسلامية علي سبعة مقاعد، والاتحاد الاسلامي الكردستاني علي خمسة مقاعد، وحصل كل من الحزب الاشتراكي الكردستاني، والحزب الشيوعي الكردستاني علي مقعد واحد لكل منهما.

وبحسب مصادر اعلامية مختلفة حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 735886 صوتا، وحصد الاتحاد الوطني 350053 صوتا، اما حركة التغيير فقد حصدت 200590 صوتا، وحراك الجيل الجديد حصد 138521، والجماعة الاسلامية 117327 صوتا.

واوضحت المصادر ان رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني قوباد الطالباني، تصدر قائمة المرشحين الفائزين، بعد ان نال مائة واثنين وثمانين صوتا، وجاء بعده رئيس كتلة الحراك الجديد شاسوار بعد الواحد، الذي نال مائة وستة الاف صوت، وحل رئيس كتلة حركة التغيير ثالثا، بعد ان نال واحد وتسعين الف صوت، ومن ثم رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني هيمن هورامي بنيله خمسة واربعين الف صوت، بينما جاء بعده رئيس كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر الذي حصد اثنين واربعين الف صوت.

وجرت انتخابات برلمان اقليم شمال العراق هذه المرة في ظل اجواء سياسية متشنجة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني، والوطني الكردستاني علي خلفية الصراع والتنافس بينهما علي منصب رئيس الجمهورية، الذي ظفر به في النهاية مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.

ومن المتوقع ان يستغرق تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في اقليم شمال العراق وقتا طويلا، لاسيما في ظل اتجاه الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاصل علي المركز الاول الي تشكيل حكومة اغلبية، من خلال التحالف مع كتل صغيرة لتأمين نسبة نصف زائد واحد في البرلمان، دون اللجوء الي خيار التوافق الذي كان معمولا به طيلة المراحل السابقة.

انتهي ع ص**س.ر

