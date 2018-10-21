رياضي إيراني يتقلد البرونزية في بطولة العالم لتسلق الصخور

وبدأت المرحلة الخامسة من البطولة يوم أمس الأحد بمشاركة 79 رياضيا من 21 بلدا في مدينة فوجيانغ الصينية.

وحاز عليبور علي المركز الـ14 في مرحلة التصفيات الأولي ليتأهل الي الدور النهائي حيث تمكن عليبور من احراز المركز الـ24 فيما تمكن إحسان دلفانيان من الوقوف في المركز الـ29.

واقيمت منافسات الدور النهائي صباح اليوم الأحد، حيث تمكن عليبور من الوقوف في المركز الثالث وتقلد البرونزية بعد تسجيله 5.99 ثانية متفوقا علي نظيره الروسي 'الكساندر شيلوف'.

كما سجل الرياضي الاندونيسي 'جالو سبار' 5.81 ثانية ليقف في المركز الأول فيما حاز ممثل إيطاليا 'لودويكو' علي المركز الثاني لهذه المنافسات بعد تسجيله 5.94 ثانية.

إنتهي**أ م د**س.ر

