إيران وألمانيا عازمتان علي تعزيز العلاقات الثقافية

وأشار صالحي اليوم الأحد في هذا اللقاء الي تاريخ العلاقات العريقة بين إيران وألمانيا في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية مؤكدا ان علاقات البلدين 'آخذة بالتنامي'.

في جانب آخر من حديثه، قال صالحي أن إيران وبوصفها بلدا ذا حضارة عريقة في الشرق الأوسط وألمانيا التي تتمتع بمكانة ثقافية وحضارية مرموقة في أوروبا من شأنهما تعزيز العلاقات أكثر فأكثر.

وأكد ان وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي عازمة علي توسيع نطاق التعاون الثقافي بين إيران وألمانيا أكثر من ذي قبل.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار صالحي الي إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي قائلا ان إنسحاب هذا البلد من الإتفاق النووي، أدي الي بلورة ظروف جديدة، تركت تداعيات علي الكثير من المجالات بما في ذلك الثقافة والفن.

بدوره، لفت السفير الألماني في طهران الي العلاقات العريقة بين إيران وألمانيا في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات الثقافية والفنية قائلا؛ ان القواسم الثقافية والفنية المشتركة بين البلدين والشعبين الإيراني والألماني أدت الي تعزيز العلاقات وإرساء تعاون جيد مع بعضهما الآخر.

وأضاف ميشائيل كلوربرشتولد، ان ألمانيا تولي إهتماما بالغا الي توثيق العلاقات الثقافية مع إيران مؤكدا رغبة ألمانيا في توقيع مذكرة تفاهم ثقافية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

إنتهي**أ م د**س.ر

