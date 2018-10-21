ايران تحقق زيادة بنسبة 9,5 بالمئة في تصدير الصناعات اليدوية

وفي تصريح له اليوم الاحد خلال اجتماع الناشطين في المجالات السياحية والصناعات اليدوية وهواة التراث الثقافي بمدينة اصفهان (وسط)، اكد مونسان ضرورة دعم اصحاب الصناعات الدوية في البلاد؛ مبينا انه وفقا لبيان البنك المركزي سيتم اعفاء المصدرين لهذه المنتجات من الضرائب المخصصة للصادرات.

واشار المسؤول الايراني الي ضرورة تحسين جودة الصناعات اليدوية ورعاية شؤون التعليب ورغبة الزبائن للعثور علي مزيد الاسواق وتعزيز الجانب التجاري لهذه المنتجات.

وعلي صعيد اخر، اكد رئيس مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في ايران انه رغم كافة محاولات الاعلام الغربي الرامية الي تشويه صورة ايران لدي الرأي العام الدولي، لكن السياح الاجانب وبعد التعرف عن كثب علي الحقائق في الجمهورية الاسلامية يتحولون الي سفراء لنقل صورة حقيقية عن البلاد وتغيير المواقف السلبية تجاه الشعب الايراني.

واشار مونسان الي قرار الخارجية الايرانية بشان الغاء تاشيرات الدخول بالنسبة لرعايا بعض الدول في سياق تعزيز التعاون السياحي معها.

وقال ان قرار الحكومة، قبل 3 اسابيع، في الغاء تاشيرات الدخول مع سلطنة عمان ااسهم في زيادة احصائيات السياحة العلاجية داخل البلاد؛ مردفا ان الحكومة تنظر حاليا في الغاء تاشيرات الدخول مع الصين ايضا.

انتهي ** ح ع

