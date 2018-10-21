مقتل 11 مدنيا خلال انفجار عبوة ناسفة في ننكرهار الافغانية

وقال المتحدث باسم ولاية ننكرهار 'عطاء الله هوغياني'، في تصريح لوسائل اعلام محلية، أن عبوة ناسفة استهدفت قبل ظهر اليوم الاحد سيارة نقل كانت تقل ركاب مدنيين من اسرة واحدة في منطقة ماكلاني بولاية ننكرهار شرقي افغانستان.

وأشار هوغياني الي مقتل 11 شخصا خلال هذا الحادث، الذي لم تعلن حتي الان أي جهة مسؤوليتها عنه.

وكان نائب وزير الداخلية الأفغاني 'أختر محمد إبراهيمي' اعلن في تصريح له امس السبت عن وقوع 139 هجوما خلال اجراء الانتخابات البرلمانية ما تسبب في مقتل 36 شخصا من المواطنين في هذا البلد.

المصدر : ارنا + وكالات

انتهي ** ح ع

