مقتل 11 مدنيا خلال انفجار عبوة ناسفة في ننكرهار الافغانية

كابول / 21 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – افاد مراسل 'ارنا' من كابول ان 11 مدنيا أفغانيا قتلوا اليوم الأحد، اثر انفجار عبوة ناسفة زرعت بجانب الطريق في ولاية ننكرهار الافغانية.

وقال المتحدث باسم ولاية ننكرهار 'عطاء الله هوغياني'، في تصريح لوسائل اعلام محلية، أن عبوة ناسفة استهدفت قبل ظهر اليوم الاحد سيارة نقل كانت تقل ركاب مدنيين من اسرة واحدة في منطقة ماكلاني بولاية ننكرهار شرقي افغانستان.
وأشار هوغياني الي مقتل 11 شخصا خلال هذا الحادث، الذي لم تعلن حتي الان أي جهة مسؤوليتها عنه.
وكان نائب وزير الداخلية الأفغاني 'أختر محمد إبراهيمي' اعلن في تصريح له امس السبت عن وقوع 139 هجوما خلال اجراء الانتخابات البرلمانية ما تسبب في مقتل 36 شخصا من المواطنين في هذا البلد.
المصدر : ارنا + وكالات
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

مقتل 11 مدنيا

عبوة ناسفة

ننكرهار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مقتل 11 مدنيا خلال انفجار عبوة ناسفة في ننكرهار الافغانية

معظم المشاهدات

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

ردا علي الاتهامات الاخيرة للبيت الابيض

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

أحدث الأخبار

رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية: نعول علي مساعدات الهلال الأحمر الإيرانية الي الشعب اليمني

رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية: نعول علي مساعدات الهلال الأحمر الإيرانية الي الشعب اليمني

وزير الرياضة : العلاقات بين ايران واذربيجان آخذة في التنامي في جميع المجالات

خلال اللقاء مع السفير الاذربيجاني في طهران؛

وزير الرياضة : العلاقات بين ايران واذربيجان آخذة في التنامي في جميع المجالات

صادرات ورامين غير النفطية تفوق النصف مليار دولار

خلال عام

صادرات ورامين غير النفطية تفوق النصف مليار دولار

مدير عام شركة `الخليج الفارسي`يعلن عن تنفيذ مشاريع بتروكيمياوية بقيمة 8.5 مليار دولار

مدير عام شركة 'الخليج الفارسي'يعلن عن تنفيذ مشاريع بتروكيمياوية بقيمة 8.5 مليار دولار

الديمقراطي الكردستاني اولا، والوطني الكردستاني ثانيا

اعلان نتائج انتخابات برلمان اقليم شمال العراق

الديمقراطي الكردستاني اولا، والوطني الكردستاني ثانيا

موضوعات مرتبط