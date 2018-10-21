السفير الايراني لدي آذربيجان : بحارة سفينة 'نازمهر' غادروا مستشفي باكو

باكو / 21 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي اذربيجان 'جواد جهانغير زادة' عن تحسّن صحة 8 من بحارة سفينة 'نازمهر' الايرانية الذين كانوا قد اصيبوا بالتسمّم؛ مؤكدا ان هؤلاء البحارة غادروا المستشفي (في باكو).

وقال جهانغيرزادة اليوم الاحد في تصريح لمراسل 'ارنا'، ان بحارة سفينة نازمهر سيجهون الي ايران عقب تفريغ شحنة السفينة في ميناء حوسان (بالقرب من باكو).
واشار السفير الايراني الي ان اجساد 3 من البحارة المتوفين لهذه السفينة نقلت امس، عقب تنفيذ الاجراءات اللازمة من قبل القنصلية الايرانية العامة في باكو، الي البلاد.
وقال جهانغيرزادة انه علي خلفية هذا الحادث توجه وفد من الخبراء الايرانيين الي باكو للتحقيق في اسباب اصابة بحارة هذه السفينة بالتسمم.
واصيب بحارة سفينة نازمهر التابعة لمؤسسة الموانئء والملاحة البحرية الايرانية، ليل الخميس الماضي خلال ابحارها من ميناء اكتاو باتجاه ميناء حوسان في بحر قزوين، اصيب هؤلاء البحارة بالتسمم ونقلوا علي اثره الي احدي المستشفيات في باكو.
في سياق متصل، افاد مراسل 'ارنا' من العاصمة الاذربيجانية، ان 3 من بحارة السفينة الايرانية توفوا اثر شدة التسمّم فيما تم معالجة ثمانية آخرين داخل المستشفي.
علما ان ميناء اكتاو يعود الي دولة كازاخستان، فيما يقع ميناء حوسان بمحاذاة عاصمة اذربيجان باكو.
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السفير الايراني لدي آذربيجان : بحارة سفينة

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