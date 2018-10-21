محافظ واسط:

تسخير جميع الامكانيات لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين (ع)

ايلام/21تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال محافظ واسط 'محمود طلال' ان اهالي ومسؤولي هذه المحافظة العراقيه يسخرون جميع طاقاتهم وامكانياتهم لاستقبال اكثر من خمسة ملايين زائر خلال ايام زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام .

واضاف محمود طلال اليوم الاحد خلال لقائه محافظ ايلام (غرب ايران) ان منفذ مهران الحدودي هو الممر الاصلي لتوافد الزوار من ايران لذا قمنا بتمهيدات جيدة وتوفير الامكانيات اللازمة لتوافدهم بسهولة وامان.
وقال ان الشعب العراقي والي جانب المسؤولين هناك يقومون بخدمة الزوار في مجال تقديم الطعام والمبيت والنقل الي الاماكن المقدسة وجميع مايلزم الزائر لاداء زيارته بكل طمأنية وامان .
واشار طلال الي ان جميع المدن العراقية ومنها واسط والكوت وبدره هي في حالة استنفار عام لتقديم افضل الخدمات لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام وقال : نحن علي تنسيق مستمر مع المسؤولين في ايران لتقديم افضل الخدمات للزوار.
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اجتماعي

اربعينية الامام الحسين عليه السلام

محافظ واسط

منفذ مهران الحدودي

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تسخير جميع الامكانيات لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين (ع)

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