تسخير جميع الامكانيات لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين (ع)

واضاف محمود طلال اليوم الاحد خلال لقائه محافظ ايلام (غرب ايران) ان منفذ مهران الحدودي هو الممر الاصلي لتوافد الزوار من ايران لذا قمنا بتمهيدات جيدة وتوفير الامكانيات اللازمة لتوافدهم بسهولة وامان.

وقال ان الشعب العراقي والي جانب المسؤولين هناك يقومون بخدمة الزوار في مجال تقديم الطعام والمبيت والنقل الي الاماكن المقدسة وجميع مايلزم الزائر لاداء زيارته بكل طمأنية وامان .

واشار طلال الي ان جميع المدن العراقية ومنها واسط والكوت وبدره هي في حالة استنفار عام لتقديم افضل الخدمات لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام وقال : نحن علي تنسيق مستمر مع المسؤولين في ايران لتقديم افضل الخدمات للزوار.

انتهي**م م** 1718

