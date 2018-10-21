رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر يلتقي جابري انصاري

وتم خلال اللقاء الذي جري اليوم الاحد في طهران استعراض المستجدات السورية ومسار مفاوضات استانا و اداء لجنة تبادل المعتقلين والمفقودين و الظروف الانسانية الخاصة التي تسود مدينة ادلب الي جانب القضايا المتعلقة بعودة المشردين الي مدنهم.

كما تطرق الجانبان الي مستجدات اليمن و المساعي الرامية إلي حل الازمة التي تعصف به وكذلك تسهيل ارسال المساعدات الانسانية اليه.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ادرجت ارسال المساعدات الانسانية علي جدول اعمالها وعبأت كافة امكانياتها لتحقيق هذا الهدف.

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