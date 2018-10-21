العميد شكارجي :

تواجد ايران الاستشاري في سوريا جاء بدعوة من دمشق

طهران / 21 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الايرانية 'العميد ابو الفضل شكارجي' ان التواجد الاستشاري الايراني في اي دولة يتم بدعوة من حكومة ذلك البلد؛ خلافا للتواجد الامريكي في سوريا الذي يجري دون التنسيق مع دمشق.

واكد العميد شكارجي في حديث خاص لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، ان ايران تقدّم الدعم الاستشاري الي سوريا اليوم تلبية لطلب الحكومة والرئيس السوري بشار الأسد.
وفيما اكد ان الشعب السوري هو من يقاتل اعداءه في ساحات الحرب، قال المتحدث باسم القوات المسلحة، ان الشهداء الايرانيين في سوريا هم في الواقع ذات المستشارون الذين هبّوا الي مساعدة سوريا بدعوة من الحكومة السورية نفسها'.
وتابع القائد العسكري الايراني قائلا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم ولن تمسّ السيادة في اي دولة؛ لا في اليمن ولا سوريا ولا العراق.
واكد ان هذه البلدان تنعم بحكومات مستقلة ذات سيادة وبناء علي طلب تلك الحكومات جاء تواجد ايران (الاستشاري) هناك.
ولفت العميد شكارجي الي ان زعزعة امن الكيان الصهيوني في المنطقة اليوم يشكل من اهم مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مردفا ان العدو يسعي الي تعزيز امن الكيان الصهيوني واثارة الفوضي، لكن ايران وانطلاقا من رسالتها ستواصل الجهود لمنع العدو من تحقيق مخططاته، وستواصل دعمها للدول الاقليمية تلبية لمطالب الحكومات التي كرّست طاقاتها علي صون شعوبها في مواجهة بؤر الظلم.
وفي جانب آخر من تصريحاته لمراسل 'ارنا'، قال كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة، ان العدو لن يجرؤ علي مواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية عسكريا لكونه علي علم تام بقدرات ايران العسكرية والدفاعية؛ محذرا في الوقت نفسه من الحرب الاعلامية والدعائية التي يخوضها الاعداء حاليا ضد البلاد من اجل تشويه صورة ايران القوية وفي المقابل التغطية علي ثغراتهم ونقاط ضعفهم في خضم المواجهة ضد ايران.
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تواجد ايران الاستشاري في سوريا جاء بدعوة من دمشق

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تواجد ايران الاستشاري في سوريا جاء بدعوة من دمشق

العميد شكارجي :

تواجد ايران الاستشاري في سوريا جاء بدعوة من دمشق

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