ترشيح كنبدكاووس لتكون المدينة العالمية لسجاد التركمن

واكدت ابراهيمي اليوم الاحد في الاجتماع التنسيقي لتسجيل السجاد التركمن عالميا علي ضرورة تهيئة الارضية اللازمة لتسجيل مدينة كنبدكاووس لتكون المدينة العالمية للصناعات اليدوية في مجال السجاد التركمن.

واضافت مساعدة دائرة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في محافظة كلستان ان المدينة تمتاز بمقومات بما فيها برج قابوس ومتحف السجاد و التراث التاريخي و فنانو حياكة السجاد وصادراته وكذلك قسم تدريس السجاد في الجامعة كل ذلك يجعلها مؤهلة للتسجيل عالميا كمدينة للسجاد التركمن.

و اعلن حاكم مدينة كنبد كاووس 'عبدالقدير كريمي' خلال الاجتماع عن تسجيل برج قابوس عالميا وقال ان تسجيل سجاد التركمن يبين التراث القيم والعمق التاريخي والثقافي للمدينة.

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