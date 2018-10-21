عبوراكثر من الف شاحنة يوميا محملة بسلع تصديرية من منفذ برويزخان

قال تاتار اليوم الاحد لمراسل ارنا ان منفذ برويز خان شهد خلال الاسبوع الاخير عبورا مكثفا للشاحنات المحملة بالبضائع حيث عبرت يوم امس السبت حوالي 2000 شاحنة تصديرية الي العراق مبينا ان معدل العبور من المنفذ يبلغ 800 - 1200 شاحنة يوميا.

واضاف تارتار انه تم خلال الستة اشهر الاخيرة من العام الحالي صدير بضائع بقيمه 226 مليونا و 305 الف دولار وبزنة اربعة ملايين و 921 الفا و 773 طنا وذلك عن طريق منفذي برويزخان وخسروي التابعين لمحافظة كرمانشاه.

وقال ايضا ان معظم ماتم تصديره كان الاسمنت و المكيفات التي تعمل بالماء و المحاصيل الزراعية وادوات البناء .

وتقع مدينة قصر شيرين علي بعد 177 كيلوكترا غربي كرمانشاه التي لها حدود بطول 186 كيلومترا مع العراق ويتم تصدير 54% من السلع غير النفطية الايرانية عن طريق منفذي برويزخان وخسروي التابعين للمحافظة.

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