حاكم قصرشيرين:

عبوراكثر من الف شاحنة يوميا محملة بسلع تصديرية من منفذ برويزخان

طهران/21تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن حاكم مدينة قصرشيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه (غرب) 'مرادعلي تاتار' عن عبوراكثر من الف شاحنة محملة بسلع تصديرية يوميا من منفذ برويزخان الي العراق.

قال تاتار اليوم الاحد لمراسل ارنا ان منفذ برويز خان شهد خلال الاسبوع الاخير عبورا مكثفا للشاحنات المحملة بالبضائع حيث عبرت يوم امس السبت حوالي 2000 شاحنة تصديرية الي العراق مبينا ان معدل العبور من المنفذ يبلغ 800 - 1200 شاحنة يوميا.
واضاف تارتار انه تم خلال الستة اشهر الاخيرة من العام الحالي صدير بضائع بقيمه 226 مليونا و 305 الف دولار وبزنة اربعة ملايين و 921 الفا و 773 طنا وذلك عن طريق منفذي برويزخان وخسروي التابعين لمحافظة كرمانشاه.
وقال ايضا ان معظم ماتم تصديره كان الاسمنت و المكيفات التي تعمل بالماء و المحاصيل الزراعية وادوات البناء .
وتقع مدينة قصر شيرين علي بعد 177 كيلوكترا غربي كرمانشاه التي لها حدود بطول 186 كيلومترا مع العراق ويتم تصدير 54% من السلع غير النفطية الايرانية عن طريق منفذي برويزخان وخسروي التابعين للمحافظة.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

اقتصاد

منفذ برويزخان

تصدير

قائمقام

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

عبوراكثر من الف شاحنة يوميا محملة بسلع تصديرية من منفذ برويزخان

معظم المشاهدات

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

ردا علي الاتهامات الاخيرة للبيت الابيض

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

أحدث الأخبار

السفير الايراني لدي آذربيجان : بحارة سفينة `نازمهر` غادروا مستشفي باكو

السفير الايراني لدي آذربيجان : بحارة سفينة 'نازمهر' غادروا مستشفي باكو

تسخير جميع الامكانيات لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين (ع)

محافظ واسط:

تسخير جميع الامكانيات لاستقبال زوار اربعينية الامام الحسين (ع)

رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر يلتقي جابري انصاري

رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر يلتقي جابري انصاري

الاستيراد التركي للنفط الايراني يشهد زيادة خلال الاشهر الاخيرة

الاستيراد التركي للنفط الايراني يشهد زيادة خلال الاشهر الاخيرة

تواجد ايران الاستشاري في سوريا جاء بدعوة من دمشق

العميد شكارجي :

تواجد ايران الاستشاري في سوريا جاء بدعوة من دمشق

موضوعات مرتبط