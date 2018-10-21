استراو: امريكا أخطات في حساباتها بفرض العقوبات علي ايران

واضاف استراو في حديث خاص مع مراسل ارنا، ان امريكا كانت تتصور بانها قادره علي جعل باقي دول العالم تواكبها في مواجهة ايران الا ان محاولاتها هذه لم يكتب لها النجاح لحد الان ومن المستبعد أن تحقق شيئا.

وتابع بالقول، ان اوروبا و كذلك بريطانيا عاقدتا العزم علي مواجهة الضغوطات الامريكية متوقعا بذلك الترحيب بهذا التوجه الاوروبي و بالتالي تراجع مفعول العقوبات الي اقل مما كانت تتوقعه امريكا.

وعلي هامش المنتدي الاقتصادي حول التطورات التجارية بين بريطانيا وايران كان استراو قد صرح الخميس الماضي بان العقوبات الامريكية المفروضة علي ايران ليست اشد العقوبات بل إنها تعد خطأ فادحا ارتكبته امريكا علي صعيد سياستها الخارجية.

وفيما اشار الي ان امريكا تعمل علي الانتقام من ايران من خلال فرض العقوبات عليها، اكد ان باقي دول العالم تقف بوجه امريكا للحد من تنفيذ العقوبات وليس هناك اجماع دولي يساند امريكا و حتي ان المجتمع الدولي يرغب في أن يثبت لامريكا بان مثل هذه العقوبات الاحادية ستحمل امريكا اثمانا .

واكد علي اهمية اليات اوروبا المالية و اضاف ان الموضوع الاكثر اهمية هو اقناع امريكا بان انتهاك الاتفاقيات الدولية يعد خطأ فادحا لامريكا نفسها و باقي دول العالم كون هذه الاتفاقيات تشكل الحجر الاساس في الحفاظ علي الامن الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

يذكر ان امريكا انسحبت قبل اشهر من الاتفاق النووي بشكل احادي و قرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعادة فرض العقوبات علي ايران لكن باقي الاطراف المعنية بالاتفاق اعلنت رفضها للموقف الامريكي.

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