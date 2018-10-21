مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية البرازيلية تلتقي مسئولين برازيليين

والتقي الوفد الايراني برئاسة النائب 'عبد الرضا عزيزي' رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية البرازيلية في مجلس الشوري الاسلامي خلال الزياره وزير العمل البرازيلي 'فيرا دميلو' وكذلك وزير الدولة للشؤون البرلمانية 'كارلوس مارون' وبحث معهما سبل تنمية التعاون البرلماني بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والخدمات الهندسية و مجال الصحة والعلاج وكذلك تنميتها في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم.

كما التقي الوفد في ريو دي جانيرو برئيس البرلمان البرازيلي 'رودريغو مايا' وبحث معه القضايا البرلمانية بين البلدين كما سيلتقي الوفد في ولاية روندونيا غرب البرازيل برئيسها وعدد من رجال الاعمال والصناعيين لبحث مجالات التعاون بين ايران والبرازيل.

انتهي**م م** 1718

