3 میدالیات لایران فی مسابقات الجائزة الكبري للتایكدواندو فی مانشستر

طهران / 21 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
حصل لاعبو التایكواندو الایرانیون علي 3 میدالیات ملونة فی مسابقات الجائزة الكبري فی مانشستر للعام 2018.

وتقلد آرمین هادی بو المیدالیة الذهبیة فی وزن تحت 58 كغم بعد فوزه فی النهائی علي الكوری الجنوبی 'تای هون كیم' بنتیجة 16-12 .
وكان هادی بور قد فاز فی الادوار السابقة علي الیابانی سیرغیو سوزوكی والتالیلندی رامنارونغ ساوكویهاری والایطالی فیتو دلاكویلا.
اما لاعب التایكواندو الایرانی الاخر فی وزن تحت 58 كغم فرزان عاشور زادة فقط خسر فی المراحل الاولي وخرج من المنافسات.
وكان لاعبا التایكواندو الایرانیان میرهاشم حسینی وسجاد مردانی قد حصلا الجمعة علي میدالیتین فضیة وبرونزیة علي التوالی.
واستطاع 'میر هاشم حسینی' من نیل المیدالیة الفضیة فی وزن تحت 68 كغم بعد فوزه علي منافسیه من الصین وكوریا الجنوبیة والاردن وبریطانیا، لكنه انسحب فی النزال النهائی امام منافسه 'دای هون لی' من كوریا الجنوبیة بسبب اصابته.
وفی وزن تحت 80 كغم تغلب 'سجاد مردانی' علي منافسیه من البرازیل وكازاخستان وكرواتیا، وفی الدور نصف النهائی خسر امام 'فلادیسلاف لارین' من روسیا بنتیجة 15-12 لیحصل علي المیدالیة البرونزیة.
ویمنح الفائزون بالمراكز الثلاثة الاولي مبلغ 5 آلاف و 3 آلاف وألف دولار علي التوالی، كما یضاف الي رصیدهم 40 و24 و14 نقطة فی التصنیف الاولمبی للاعبین.
انتهي ** 2342



برچسب ها

ورزش

میدالیات

ایران

الجائزة الکبرى فی مانشستر

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

3 میدالیات لایران فی مسابقات الجائزة الكبري للتایكدواندو فی مانشستر

معظم المشاهدات

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

لوحة لفنان عراقي تحمل عنوان (سفارة المناشير)

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

ردا علي الاتهامات الاخيرة للبيت الابيض

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

الرئيس روحاني يوافق علي استقالة وزيري الطرق والصناعة

الرئيس روحاني يوافق علي استقالة وزيري الطرق والصناعة

أحدث الأخبار

طالب من جامعة اميركبير يفوز بجائزة الابداع النمساوية

لاول مرة من ايران

طالب من جامعة اميركبير يفوز بجائزة الابداع النمساوية

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

رئيس الجمهوريه يقدم اربعة وزراء الي البرلمان

3 میدالیات لایران فی مسابقات الجائزة الكبري للتایكدواندو فی مانشستر

3 میدالیات لایران فی مسابقات الجائزة الكبري للتایكدواندو فی مانشستر

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

نائب عراقي يدعو الحكومتين العراقيه والايرانية الي اعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول

السيد الحكيم وعلاوي يبحثان مستجدات الوضع السياسي وملف الحكومة الجديدة

السيد الحكيم وعلاوي يبحثان مستجدات الوضع السياسي وملف الحكومة الجديدة

موضوعات مرتبط