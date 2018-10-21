3 میدالیات لایران فی مسابقات الجائزة الكبري للتایكدواندو فی مانشستر

وتقلد آرمین هادی بو المیدالیة الذهبیة فی وزن تحت 58 كغم بعد فوزه فی النهائی علي الكوری الجنوبی 'تای هون كیم' بنتیجة 16-12 .

وكان هادی بور قد فاز فی الادوار السابقة علي الیابانی سیرغیو سوزوكی والتالیلندی رامنارونغ ساوكویهاری والایطالی فیتو دلاكویلا.

اما لاعب التایكواندو الایرانی الاخر فی وزن تحت 58 كغم فرزان عاشور زادة فقط خسر فی المراحل الاولي وخرج من المنافسات.

وكان لاعبا التایكواندو الایرانیان میرهاشم حسینی وسجاد مردانی قد حصلا الجمعة علي میدالیتین فضیة وبرونزیة علي التوالی.

واستطاع 'میر هاشم حسینی' من نیل المیدالیة الفضیة فی وزن تحت 68 كغم بعد فوزه علي منافسیه من الصین وكوریا الجنوبیة والاردن وبریطانیا، لكنه انسحب فی النزال النهائی امام منافسه 'دای هون لی' من كوریا الجنوبیة بسبب اصابته.

وفی وزن تحت 80 كغم تغلب 'سجاد مردانی' علي منافسیه من البرازیل وكازاخستان وكرواتیا، وفی الدور نصف النهائی خسر امام 'فلادیسلاف لارین' من روسیا بنتیجة 15-12 لیحصل علي المیدالیة البرونزیة.

ویمنح الفائزون بالمراكز الثلاثة الاولي مبلغ 5 آلاف و 3 آلاف وألف دولار علي التوالی، كما یضاف الي رصیدهم 40 و24 و14 نقطة فی التصنیف الاولمبی للاعبین.

انتهي ** 2342

