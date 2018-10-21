السيد الحكيم وعلاوي يبحثان مستجدات الوضع السياسي وملف الحكومة الجديدة

بغداد/21 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- استعرض زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم، وزعيم ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي، الافاق المستقبلية لتيار الإصلاح والاعمار واستكمال بناءاته الداخلية.

وذكر بيان لمكتب السيد الحكيم ، ان' السيد عمار الحكيم بحث خلال استقباله في مكتبه ببغداد، مساء السبت، علاوي مستجدات الوضع السياسي وملف الحكومة القادمة وضرورة دعمها واسنادها بما يضمن نجاحها'.
وأضاف البيان 'كما استعرضا الآفاق المستقبلية لتحالف الاصلاح والاعمار واستكمال بناءاته الداخلية ليكون له الدور الفاعل في عملية الإصلاح'.
وشدد السيد عمار الحكيم خلال اللقاء علي'اهمية ان تكون موضوعة توفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء عليه علي رأس اولويات الحكومة القادمة وصولا الي تحقيق تطلعات ابناء شعبنا فالمراهنة علي مزيد من الصبر لشعبنا مجازفة كبيرة'.
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السيد الحكيم وعلاوي يبحثان مستجدات الوضع السياسي وملف الحكومة الجديدة

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