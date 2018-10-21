السيد الحكيم وعلاوي يبحثان مستجدات الوضع السياسي وملف الحكومة الجديدة

وذكر بيان لمكتب السيد الحكيم ، ان' السيد عمار الحكيم بحث خلال استقباله في مكتبه ببغداد، مساء السبت، علاوي مستجدات الوضع السياسي وملف الحكومة القادمة وضرورة دعمها واسنادها بما يضمن نجاحها'.

وأضاف البيان 'كما استعرضا الآفاق المستقبلية لتحالف الاصلاح والاعمار واستكمال بناءاته الداخلية ليكون له الدور الفاعل في عملية الإصلاح'.

وشدد السيد عمار الحكيم خلال اللقاء علي'اهمية ان تكون موضوعة توفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء عليه علي رأس اولويات الحكومة القادمة وصولا الي تحقيق تطلعات ابناء شعبنا فالمراهنة علي مزيد من الصبر لشعبنا مجازفة كبيرة'.

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