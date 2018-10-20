ريابكوف: واشنطن تختلق الذرائع لإعادة فرض عقوباتها سيئة الصيت علي روسيا

موسكو/ 20 تشرين الاول/ اكتوبر- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، تعليقا علي الاتهامات الأمريكية المناهضة لروسيا، بأنه يتم اختلاق الذرائع في واشنطن لفرض العقوبات مرة أخري ضد روسيا.

وشدد بالقول ' من الواضح أن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير قدرتها الذاتية، وإنهم يظهِرون العداء تجاه روسيا ويعاملون العالم بازدراء، ولن يحصلوا إلا علي رد أكثر صرامة.'
وأشار نائب وزير الخارجية الروسي في تعليق له نشر علي موقع الوزارة الرسمي نقلته سبوتنيك إلي أن السلطات الأمريكية تواصل تخويف مواطنيها والمجتمع الدولي من 'الهاكرز والمدونين الروس'، وبالتالي اتهموا مواطنة روسية أخري بمحاولة التأثير علي أراء الناخب الأمريكي .
ووجهت وزارة العدل الأمريكية، يوم أمس الجمعة، اتهامات لمواطنة روسية بالتدخل في الانتخابات المقبلة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنها وجهت اتهامات بالتآمر ضد يلينا خوسياينوفا البالغة من العمر 44 عاما، مشيرة إلي أن هذه المواطنة الروسية تسعي إلي 'إثارة الفوضي' في النظام السياسي الأمريكي من خلال نشر المعلومات الخاطئة وإثارة النزاعات حول مجموعة واسعة من القضايا ذات التغطية الإعلامية الرنانة.
انتهي**س.ر



برچسب ها

سياسي

موسكو

الاتهامات

اميركا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ريابكوف: واشنطن تختلق الذرائع لإعادة فرض عقوباتها سيئة الصيت علي روسيا

معظم المشاهدات

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ` FATF`

خطيب الجمعه بطهران:

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ' FATF'

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع `FATF`

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع 'FATF'

أحدث الأخبار

ريابكوف: واشنطن تختلق الذرائع لإعادة فرض عقوباتها سيئة الصيت علي روسيا

ريابكوف: واشنطن تختلق الذرائع لإعادة فرض عقوباتها سيئة الصيت علي روسيا

روسيا تدعو الي تعزيز التعاون بين ايران وشانغهاي

رئيس لجنة العلوم بالدوما الروسي

روسيا تدعو الي تعزيز التعاون بين ايران وشانغهاي

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

ردا علي الاتهامات الاخيرة للبيت الابيض

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

معرض تبريز الدولي للكتاب يبدأ أعماله

في نسخته السادسة عشرة؛

معرض تبريز الدولي للكتاب يبدأ أعماله

الرئيس روحاني يوافق علي استقالة وزيري الطرق والصناعة

الرئيس روحاني يوافق علي استقالة وزيري الطرق والصناعة

موضوعات مرتبط