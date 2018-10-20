ريابكوف: واشنطن تختلق الذرائع لإعادة فرض عقوباتها سيئة الصيت علي روسيا

وشدد بالقول ' من الواضح أن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير قدرتها الذاتية، وإنهم يظهِرون العداء تجاه روسيا ويعاملون العالم بازدراء، ولن يحصلوا إلا علي رد أكثر صرامة.'

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي في تعليق له نشر علي موقع الوزارة الرسمي نقلته سبوتنيك إلي أن السلطات الأمريكية تواصل تخويف مواطنيها والمجتمع الدولي من 'الهاكرز والمدونين الروس'، وبالتالي اتهموا مواطنة روسية أخري بمحاولة التأثير علي أراء الناخب الأمريكي .

ووجهت وزارة العدل الأمريكية، يوم أمس الجمعة، اتهامات لمواطنة روسية بالتدخل في الانتخابات المقبلة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنها وجهت اتهامات بالتآمر ضد يلينا خوسياينوفا البالغة من العمر 44 عاما، مشيرة إلي أن هذه المواطنة الروسية تسعي إلي 'إثارة الفوضي' في النظام السياسي الأمريكي من خلال نشر المعلومات الخاطئة وإثارة النزاعات حول مجموعة واسعة من القضايا ذات التغطية الإعلامية الرنانة.

انتهي**س.ر

