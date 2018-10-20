الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

ورفض بهرام قاسمي المزاعم الواهية التي توجهها المؤسسات المخابراتية والقضائية والامنية الاميركية بشأن تدخل ايران في انتخابات التجديد النصفي لاميركا قائلا ان سياسات ايران المبدئية قائمة علي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخري.

واوضح ان مايطرحه المسؤولون الاميركان بشأن تدخل ايران في انتخابات الكونغرس ومحاولة التأثير عليها غيرصحيحة من الاساس وغالبا ماتكون منبعثة من اوهام مجهولة.

واشار الي المزاعم المماثلة التي طرحت قبل فترة من قبل مستشار الامن القومي الاميركي دون اي وثيقة ودليل قائلا ان البيت الابيض ومنذ فترة يحاول اتهام الدول الاخري لاهداف سياسية خاصة وكل يوم يضيف اسم بلد علي قائمته الموهومة.

وشدد قاسمي بالقول ان الرئيس الاميركي طالما قال انه منذ مجئيه للحكم وايران منشغلة بقضاياها الداخلية وباتت ضعيفة الي الحد الذي لم تعد تفكر في شئ سوي بقائها اذا فكيف يمكن لها ان تتدخل في الانتخابات البرلمانية 'لمثل هذا البلد' او ان تحاول التأثير عليها.

انتهي**س.ر

