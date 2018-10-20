ردا علي الاتهامات الاخيرة للبيت الابيض

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

طهران/ 20 تشرين الاول/ اكتوبر- قال الناطق باسم الخارجية الايرانية ان البيت الابيض يتهم الدول الاخري لاغراض سياسية مؤكدا ان المزاعم التي يطرحها بشأن تدخل ايران في انتخابات الكونغرس غيرصحيحة ومنبعثة عن اوهام مجهولة.

ورفض بهرام قاسمي المزاعم الواهية التي توجهها المؤسسات المخابراتية والقضائية والامنية الاميركية بشأن تدخل ايران في انتخابات التجديد النصفي لاميركا قائلا ان سياسات ايران المبدئية قائمة علي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخري.
واوضح ان مايطرحه المسؤولون الاميركان بشأن تدخل ايران في انتخابات الكونغرس ومحاولة التأثير عليها غيرصحيحة من الاساس وغالبا ماتكون منبعثة من اوهام مجهولة.
واشار الي المزاعم المماثلة التي طرحت قبل فترة من قبل مستشار الامن القومي الاميركي دون اي وثيقة ودليل قائلا ان البيت الابيض ومنذ فترة يحاول اتهام الدول الاخري لاهداف سياسية خاصة وكل يوم يضيف اسم بلد علي قائمته الموهومة.
وشدد قاسمي بالقول ان الرئيس الاميركي طالما قال انه منذ مجئيه للحكم وايران منشغلة بقضاياها الداخلية وباتت ضعيفة الي الحد الذي لم تعد تفكر في شئ سوي بقائها اذا فكيف يمكن لها ان تتدخل في الانتخابات البرلمانية 'لمثل هذا البلد' او ان تحاول التأثير عليها.
انتهي**س.ر



برچسب ها

سياسي

قاسمي

الخارجية

اميركا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

معظم المشاهدات

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ` FATF`

خطيب الجمعه بطهران:

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ' FATF'

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع `FATF`

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع 'FATF'

أحدث الأخبار

ريابكوف: واشنطن تختلق الذرائع لإعادة فرض عقوباتها سيئة الصيت علي روسيا

ريابكوف: واشنطن تختلق الذرائع لإعادة فرض عقوباتها سيئة الصيت علي روسيا

روسيا تدعو الي تعزيز التعاون بين ايران وشانغهاي

رئيس لجنة العلوم بالدوما الروسي

روسيا تدعو الي تعزيز التعاون بين ايران وشانغهاي

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

ردا علي الاتهامات الاخيرة للبيت الابيض

الخارجية الايرانية: الاتهامات التي يوجهها الاميركان منبعثة عن اوهام

معرض تبريز الدولي للكتاب يبدأ أعماله

في نسخته السادسة عشرة؛

معرض تبريز الدولي للكتاب يبدأ أعماله

الرئيس روحاني يوافق علي استقالة وزيري الطرق والصناعة

الرئيس روحاني يوافق علي استقالة وزيري الطرق والصناعة

موضوعات مرتبط