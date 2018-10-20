الرئيس روحاني يوافق علي استقالة وزيري الطرق والصناعة

طهران/ 20 تشرين الاول/ اكتوبر- وافق رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام حسن روحاني علي استقالة 'عباس اخوندي' وزير الطرق وبناء المدن و 'محمد شريعتمداري' وزير الصناعة والمناجم والتجارة.

وقام الرئيس روحاني بتعيين 'محمد اسلامي' مشرفا علي وزارة الطرق و 'رضا رحماني' مشرفا علي وزارة الصناعة.
انتهي**س.ر



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الرئيس روحاني يوافق علي استقالة وزيري الطرق والصناعة

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