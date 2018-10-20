السفير الإيراني لدي باكستان: طهران وإسلام آباد تربطهما علاقات راسخة

وأضاف هنردوست اليوم السبت، خلال إجتماعه بعدد من الإعلاميين الباكستانيين، ان الرؤية الإيجابية حيال العلاقات مع دول المنطقة ودول الجوار لاسيما باكستان، تشكل أولوية للسياسة الخارجية الإيرانية قائلا ان إيران وباكستان تمتلكان أهدافا مشتركة علي الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد السفير الإيراني لدي باكستان، ان تضخيم الخلافات، يمهد الأرضية لتواجد الأجانب في المنطقة.

وفي جانب آخر من حديثه، أعرب هنردوست عن سروره حيال تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين منوها؛ ان مؤشر التبادل التجاري بين البلدين خلال العامين الماضيين، سجل نموا ملحوظا حيث وصلت قيمته من 500 مليون دولار الي 1.3 مليار دولار.

كما أشار السفير الإيراني الي مشروع مد أنبوب الغاز الإيراني الي باكستان ، مؤكدا ان هذا المشروع من شأنه أن يسهم في إزدهار إقتصاد البلدين.

وفيما يخص مشروع الممر الإقتصادي المشترك بين الصين وباكستان، أكد سفير الجمهورية الإسلامية ان لمشروع 'سي بك' دور هام في تحقيق التنمية الإقتصادية وإزدهار المنطقة مؤكدا؛ ان الجمهورية الإسلامية لا تعارض مساهمة الدول العربية في هذا المشروع.

كما أشار السفير الإيراني الي الضغوط التي تمارس من قبل القوي الغربية والإقليمية لإفشال مشروع إيصال الغاز مؤكدا بأنه 'علينا ألا نضحي بمصالحنا من أجل مصالح الغربيين'.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار هنردوست الي التواجد العسكري للدول الغربية في المنطقة قائلا؛ ان ما يجري اليوم في أفغانستان وسوريا واليمن من عنف ومجازر ترتكب بحق المدنيين العزل هو نتيجة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لهذه البلدان .

وأضاف، ان القوي الغربية باتت تعمل علي بث الفرقة في المنطقة ومع الأسف، ان بعض الدول الإسلامية تحولت الي أداة عميلة بيد الغرب.

وفي سياق متصل، أشار الي المخططات الأميركية في المنطقة قائلا؛ ان أميركا تسعي وراء تحقيق أهدافها الإقليمية المتمثلة في دعم الكيان الصهيوني عبر التشبث بالتخويف من إيران وإثارة الإسلاموفوبيا.

وقال، ان أميركا أدت الي دمار العراق وسوريا عبر تكوين جماعات إرهابية في الشرق الأوسط.

وفي جانب آخر، أشار هنردوست الي المشاكل (الأمنية) القائمة علي الحدود المشتركة بين البلدين مؤكدا انه علي البلدين اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لصد الأشرار ومهربي المخدرات والبشر من خلال تعزيز الأمن علي الحدود المشتركة.

كما أكد ضرورة تعزيز وتعميق التواصل بين شعبي البلدين مضيفا؛ ان ترسيخ العلاقات وتوافد السياح الإيرانيين والباكستانيين علي البلدين من شأنه أن يسهم في تنمية العلاقات السياسية والإقتصادية بينهما أكثر فأكثر.

إنتهي**أ م د**س.ر

