خلال إتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني؛

وزير الداخلية يدعو الي قمع الإرهابيين علي الحدود الإيرانية- الباكستانية

طهران/20 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- في حواره الهاتفي مع نظيره الباكستاني 'شهريار آفريدي'أكد وزير الداخلية 'عبد الرضا رحماني فضلي ان القوات العسكرية وقوي الأمن الإيرانية مستعدة لتحقيق الأهداف الثنائية فيما يتعلق بضمان أمن الحدود المشتركة للبلدين عبر تعزيز التعاون مع الجانب الباكستاني.

وشدد رحماني فضلي في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، ان ايران تتوقع من الحكومة الباكستانية تعزيز التعاون مع القوات العسكرية وقوي الأمن الإيرانية لملاحقة وقمع الجماعات الإرهابية وذلك في اطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين.
وفي جانب آخر من حديثه، لفت الي موضوع زيارة الأربعين، داعيا الي تيسير عمليات إيفاد الزوار من قبل الحكومة الباكستانية عبر أراضي الجمهورية الإسلامية الي العراق مؤكدا انه؛ تم اتخاذ كافة الإجراءات وتوفير الإمكانيات اللازمة لإيفاد الزوار الباكستانيين عبر الحدود الإيرانية الي العراق.
من جانبه، طمأن وزير الداخلية الباكستاني، الوزير رحماني فضلي بأن الإجراءات اللازمة جارية من قبل الحكومة الباكستانية لإطلاق سراح حرس الحدود الإيرانيين المختطفين علي الحدود.
وأعرب آفريدي عن أسفه العميق حيال هذا الحادث الإرهابي وأكد بأن باكستان ستبذل قصاري جهودها لتسوية هذه القضية مؤكدا ان هذه المحاولات الفاشلة للأعداء، لن تنجح في المساس بالعلاقات الجيدة للبلدين.
وأضاف، ان باكستان لن تدخر سعيا في المساعدة لتحرير الرهائن مؤكدا ان طائرات الإستكشاف الباكستانية باتت تراقب الأفراد المشتبه بهم وقد أبدت فعلا تعاونا جيدا مع القوات الإيرانية في هذا المجال.
إنتهي**أ م د**س.ر



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عبد الرضا رحماني فضلي

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وزير الداخلية يدعو الي قمع الإرهابيين علي الحدود الإيرانية- الباكستانية

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