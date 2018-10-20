ضبط كميات من المخدرات في شرق وغرب البلاد

طهران/ 20 تشرين الاول/ اكتوبر-اعلن قائمقام محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) عن ضبط طنين و 122 كيلوغراما من انواع المخدرات في مدينة نيكشهر.

وقال العميد محمد قنبري انه وردتنا معلومات عن نشاط عصابة كبيرة لتهريب المخدرات ومحاولاتها لتهريب كميات كبيرة منها في المناطق الحدودية واستطاعت القوات الخاصة وفي عمليات مدروسة من مهاجمة احد محاور تردد هذه العصابة في المناطق الجبلية والقبض علي ثلاثة مهربين و ضبط طنين و 122 كيلوغراما من المخدرات منهم.
واوضح ان احد المهربين لاذ بالفرار وان عمليات البحث عنه لازالت مستمرة.
علي الصعيد ذاته اعلن مساعد قوي الامن الداخلي في محافظة اذربايجان الغربية (غرب) عن ضبط 189 كيلوغراما من انواع المخدرات في المحافظة.
وقال انه تم الكشف عن هذه المخدرات لدي القبض علي عدد من المهربين والمدمنين والموزعين.
واضاف انه تم ايضا ضبط سبع سيارات كانت تستخدم من قبل العصابات لتهريب وتوزيع المخدرات.
انتهي**س.ر



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ضبط كميات من المخدرات في شرق وغرب البلاد

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