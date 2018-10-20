الحشد الشعبي ينشر قطعاته من شمال بحيرة الرزازة وحتي بحر النجف لتأمين الزائرين

وقال معاون قائد عمليات الفرات الاوسط سجاد عبد الله في بيان له، انه 'ضمن سلسلة اجتماعات متكررة لوضع خطط متكاملة لزيارة الاربعين اليوم تم انتشار القطعات من شمال بحيرة الرزازة ونزولا باتجاه بحر النجف وبالتنسيق مع الجهد الفني الاستخباري للمراقبة بالكامرات الحرارية والطيران المسير علي كافة مستوياته'.

وأضاف، ان 'هناك غرفة ستعقد بمشاركة القوات الامنية للتنسيق بخطة تأمين الزوار، حيث تم نصب 11 كاميرا حرارية ووفرنا 4 مستشفيات و45 سيارة اسعاف متنقلة ونشر قوات التعبئة ووضعنا خطة ستراتيجية متكاملة لهذه المناسبة شاركت فيها جميع ألوية الحشد الشعبي'.

الي ذلك اعلنت مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب في كربلاء المقدسة ترحيل 98 عربيا واجنبيا مخالفا من كربلاء المقدسة وغلق شركات سياحة وهمية في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان صحفي اليوم السبت ،ان 'مفارز الأمن السياحي في مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كربلاء المقدسة نفذت عمليات استباقية واسعة وتحقق فيها نتائج كبري لبسط الأمن الداخلي استعدادا لزيارة الأربعين الخالدة وامتدادا للانتصارات التي تحققه خلال زيارة العاشر من محرم الحرام'.

واضاف ان ' اجراءات ومتابعة مستمرة يقوم بها قسم الأمن السياحي في محافظة كربلاء المقدسة من اجل فرض سلطة القانون في عموم المحافظة والحفاظ علي النظام العام والامن والاستقرار داخل المدينة المقدسة، نفذت مفارزهم الامنية عمليات استباقية واسعة النطاق داخل مركز المدينة استعدادا لخطة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)'.

واشار الي ان 'عمليات التفتيش الاستباقية اسفرت عن القاء القبض وتسفير اكثر من 98 مخالف عربي واجنبي من مختلف الجنسيات ابرزها بنغلادش وباكستان والهند فضلا عن اتراك جميعهم مخالفين لقانون الاقامة العراقي'.

ولفت البيان الي انه 'تم كشف العديد من الشركات السياحية الوهمية تعمل داخل المحافظة وتم احالة ملفاتها إلي القضاء العراقي وفتح دعاوي بحق اصحابها بالإضافة للقيام بحملة واسعة لتفتيش الفنادق غير المرخصة تم من خلالها غلق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين للقانون ومن لايمتلك إجازة ممارسة المهنة، وايضا اصدار تعليمات وتوجيهات امنية لبقية الفنادق في المدينة أبرزها الالتزام بالتعاون المشترك والإبلاغ عن اي شخص مشتبه به الي السلطات عبر الهواتف المزودة لهم علي الفور'.

انتهي ع ص**س.ر

