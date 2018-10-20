السفير الإيراني في بريطانيا يشيد بالغارديان لكشفها النقاب عن الحقائق

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له اليوم السبت عبر حسابه الخاص علي موقع تويتر، ان المقالات الأخيرة لصحيفة الغارديان التي إماطت اللثام عن حقيقة تعلق بالتدخل الأجنبي لا سيما السعودي في السياسات العامة للصحف ووكالات الأنباء وتوجيه وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية لابد ان تحظي باهتمام وتقدير وسائل الإعلام الدولية الموثوقة لكونها دافعت عن الصحفيين المهنيين.

وكشفت الغارديان أمس الجمعة في آخر تقاريرها عن العلاقات الوثيقة بين موقع الإندبندنت الناطق بالفارسية وقناة 'إيران إنترنشنال' التلفزيونية الفارسية.

وحسب هذا التقرير، ان مجموعة سعودية للأبحاث والتسويق تتولي مسؤولية اللغات الأجنبية للإندبندنت، اقترحت علي مراسل إيراني خارج البلاد تولي مهام رئاسة تحرير قسم اللغة الفارسية المقرر تدشينه في نيويورك.

وتضيف هذه الصحيفة البريطانية، ان المراسل يعمل مع قناة إيران إنترنشنال الدولية وبعد إختفاء جمال خاشقجي، حاول الترويج لمواقف السعودية بشان هذا الحادث عبر الاجواء الافتراضية وإثارة الشكوك حول وفاته.

ووفقا لصفقة تم الإعلان عنها بداية العام الحالي، تقرر أن تمنح شركة الإندبندنت علامتها التجارية الي ناشر سعودي لديه علاقات وثيقة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

يُذكر بأن مدينة أهواز الايرانية تعرضت مؤخرا لهجوم إرهابي أطلق خلاله عدد من الإرهابيين النار علي المواطنين خلال عرض عسكري في هذه المدينة ما أّدي الي استشهاد وإصابة عدد من هؤلاء العزل.

لكن قناة ايران اينترناشنال قامت بعد دقائق من الحادث باجراء وبث لقاء تلفزيوني مع المتحدث باسم هذه الزمرة التي تتلقي الدعم المالي من دول اقليمية.

وكتب السفير الايراني لدي لندن في حسابه علي موقع تويتر في وقت سابق، بأن إجراء هذه القناة لقاء مع المتحدث باسم هذه الزمرة الارهابية كان عملاً وقيحا.

وندّدت السفارة الايرانية لدي لندن بهذا الاجراء مطالبة «آفكام» المشرفة علي الاعلام البريطاني بمعاقبة هذه القناة التلفزيونية لأنها روّجت بفعلتها هذه للإرهاب والعنف.

إنتهي**أ م د**س.ر

