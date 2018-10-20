العراق: إنهيار 'مجلس الحرب' لعصابات داعش الارهابية في ديالي

وقال العبادي في بيان له، اليوم السبت، ان 'داعش تعرضت الي ضربات موجعة خلال 2018 كان ابرزها القضاء علي اغلب قادة ما يسمي بالاجنحة العسكرية لقواطع ولاية ديالي في داعش والذي تتكشل منه مايعرف بمجلس الحرب'.

وأضاف، ان 'مجلس الحرب في داعش انهار بالكامل وداعش انتهت قدراتها بشكل كبير ولم يعد لديه سوي فلول هاربة في بعض المناطق مختبئة في مضافات لاتقوي علي مواجهة القوات الامنية'.

واكد قائد شرطة ديالي علي ان 'شرطة ديالي زادت من دعم البعد الاستخباري ووظفت الكثير من قدراتها البشرية في هذا الاتجاه وان سلسلة خروقات نوعية استهدفت منظومة داعش واطاحت بقيادات بارزة خلال الاشهر الماضية'.

الي ذلك اعلنت الشرطة الاتحادية العراقية مقتل القائد العسكري لعصابات داعش الارهابي ومسؤول مفارز العبوات الناسفة واحد معاونيه في ناحية الرشاد التابعة لقضاء الحويجة بمحافظة كركوك .

وذكر قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر، اليوم انه ' تم قتل القائد العسكري لعصابات داعش الارهابي المدعو مساهر نجم عبدالله والملقب (ساجر) ومسؤول مفارز العبوات الناسفة واحد معاونيه في ناحية الرشاد '.

وكشف جودت ان 'عملية قتل الارهابيين الثلاثة بعد ان فجر احدهم نفسه جاءت وفق كمين محكم و معلومات استخبارية دقيقة رصدت تحركاتهم ضمن قاطع مسؤولية اللواء 4 في منطقة الدكمات ناحية الرشاد التابع لقضاء الحويجة '.

واشار الي ان 'العملية اسفرت عن الاستيلاء علي 2 سلاح كلاشينكوف و 3 عبوة قمعية و2 حزام ناسف و 2 موبايل 3 مشلح و 6 رمانة يدوية اضافة الي تدمير 2دراجة نارية '.

انتهي ع ص**س.ر

