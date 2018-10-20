اصابة 6 زوار ايرانيين بحادث مروري في البصرة

وقال الامارة 'لراديو المربد' ان سبب الحادث يعود الي انفجار احد اطارات المركبة نوع 'كيا' باص ما ادي لوقوع الحادث واصابة هؤلاء الزوار، بينهم اصابات طفيفة قرب سيطرة الشهيد حسن جلوب المعروفة شعبيا باسم 'السدرة'.

وفي ذات السياق، كشف مصدر أمني عراقي في ناحية الفجر التابعة إلي محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن تسجيل دخول 60 الف زائر ايراني من خلال المركبات باتجاه مدينة كربلاء وبمعدل 6 آلاف زائر يوميا خلال عشرة ايام.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية تعمل علي تسهيل حركة مرورهم والتأكد من جوازاتهم في استمرار تقديم الخدمات لهم من قبل الدوائر والمواكب الحسينية.

وتشهد المحافظات الجنوبية للعراق زحف الملايين من الزوار نحو قبلة الاحرار كربلاء المقدسة لاداء الزيارة الاربعينية الحسينية الخالدة، فيما سجلت المنافذ الحدودية العراقية دخول مئات الالاف من الزاور الايرانيين لغاية اليوم ومن المتوقع ان يتجاوز عدد الزوار الايرانيين المليون خلال الايام القادمة.

انتهي ع ص**س.ر

