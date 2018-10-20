القنصل الايراني العام: ايران عازمة علي تطوير التجارة مع باكستان

وخلال لقائه اعضاء لجنة التجارة في غرفة التجارة والصناعات في مدينة لاهور اليوم السبت قدم ناظري شرحا حول اهمية تطوير العلاقات التجارية بين ايران وباكستان وقال ان طهران ترغب في توسيع تجارتها مع اسلام آباد.

واضاف ان ايران وباكستان لديهما حدود مشتركة وتربطهما اواصر ثقافية وان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية طالما عملت علي تعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الجارة وان باكستان احتلت الاولوية في هذا المجال.

وصرح انه من المقرر ان يتم اقامة معرض للمنتجات الايرانية في ولاية بنجاب الباكستانية كي يتمكن رجال اعمال البلدين من التعرف علي الطاقات الاقتصادية لاحدهما الاخر .

واعتبر النفط والمواد الكيمياوية والغاز من الارضيات الجيدة للتعاون الثنائي .

وقدم شرحا حول القدرات الهندسية والخدماتية للمتخصصين الايرانيين في مجال البناء وتصدير الخدمات الهندسية وقال انه يمكن انجازمشاريع مشتركة مشيرا بذلك الي الطاقات الموجودة لدي البلدين لتطوير التعاون السياحي.

من جانبه قدم رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة لاهور الماس حيدر خلال هذا اللقاء شرحا حول التعاون القائم بين رجال الاعمال في ولاية بنجاب الباكستانية مع نظرائهم الايرانيين وقال ان البلدين لديهما اسواق داخلية كبيرة وميزات تنافسية فريدة في المجالات الجيوستراتيجية مؤكدا علي ضرورة التعاون المشترك والاستفادة من الطاقات الموجودة لدي الطرف الاخر.

واضاف ان هناك طاقات هائلة لحضور المنتجات الباكستانية في الاسواق الايرانية.

انتهي**2018**س.ر

