قائد الحرس الثوري:

سيتم ايجاد تسهيلات لزوار اربعينية الامام الحسين القادمين من باكستان

طهران/20تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد قائد الحرس الثوري الايراني اللواء 'محمد علي جعفري' في بلاغ بعثه الي قائد فيلق سلمان في محافظة سيستان وبلوجستان(شرق) علي ضرورة توفير تسهيلات خدمية ورفاهية لزائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام القادمين من باكستان.

وجاء في البلاغ الذي بعثه اللواء جعفري اليوم السبت الي العميد 'امان الله كشتاسبي' قائد فيلق سلمان للحرس الثوري :نظرا للعدد الكبير من الزوار الباكستانيين الداخلين من المنافذ الحدودية في سيستان وبلوجستان الي ايران لغرض الذهاب الي العراق لاداء مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام فأنه من المهم تسخير جميع الامكانيات من خلال الاشتراك مع مؤسسات الدولة، لتوفير افضل الخدمات الرفاهية والخدمية التي تليق بهم' .
يذكر ان الزوار الباكستانيين وللوصول الي العراق يجب عليهم المرور من الاراضي الايرانية وتقوم السلطات الحكومية وكذلك الشعبية بتوفير سبل الراحة لهم خلال فترة عبورهم .
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

اجتماعي

اربعينية الامام الحسين عليه السلام

باكستان

الرفاهية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سيتم ايجاد تسهيلات لزوار اربعينية الامام الحسين القادمين من باكستان

معظم المشاهدات

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ` FATF`

خطيب الجمعه بطهران:

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ' FATF'

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع `FATF`

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع 'FATF'

أحدث الأخبار

القنصل الايراني العام: ايران عازمة علي تطوير التجارة مع باكستان

القنصل الايراني العام: ايران عازمة علي تطوير التجارة مع باكستان

سيتم ايجاد تسهيلات لزوار اربعينية الامام الحسين القادمين من باكستان

قائد الحرس الثوري:

سيتم ايجاد تسهيلات لزوار اربعينية الامام الحسين القادمين من باكستان

دراسة لائحة CFT في هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام

دراسة لائحة CFT في هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام

لدينا برنامج شامل لتعزيز العلاقات بين طهران وسيول

السفير الإيراني الجديد في كوريا الجنوبية:

لدينا برنامج شامل لتعزيز العلاقات بين طهران وسيول

قفزة نوعية في تصدير السلع الايرانية الي السوق العراقية

قفزة نوعية في تصدير السلع الايرانية الي السوق العراقية

موضوعات مرتبط