سيتم ايجاد تسهيلات لزوار اربعينية الامام الحسين القادمين من باكستان

وجاء في البلاغ الذي بعثه اللواء جعفري اليوم السبت الي العميد 'امان الله كشتاسبي' قائد فيلق سلمان للحرس الثوري :نظرا للعدد الكبير من الزوار الباكستانيين الداخلين من المنافذ الحدودية في سيستان وبلوجستان الي ايران لغرض الذهاب الي العراق لاداء مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام فأنه من المهم تسخير جميع الامكانيات من خلال الاشتراك مع مؤسسات الدولة، لتوفير افضل الخدمات الرفاهية والخدمية التي تليق بهم' .

يذكر ان الزوار الباكستانيين وللوصول الي العراق يجب عليهم المرور من الاراضي الايرانية وتقوم السلطات الحكومية وكذلك الشعبية بتوفير سبل الراحة لهم خلال فترة عبورهم .

انتهي**م م** 1837

