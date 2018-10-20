دراسة لائحة CFT في هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام

طهران/20تشرين الاول/اكتوبر- قامت هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام اليوم السبت بدراسة لائحة معاهدة مكافحة تمويل الارهاب(CFT).

واعلنت دائرة العلاقات العامة في مجمع تشخيص مصلحة النظام، انه تم تبني دراسة انطباق وعدم معارضة لائحة التحاق ايران بمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب(CFT) خلال الجلسة التي عقدتها اليوم هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام بحضور مساعد رئيس الجمهورية في الشوون القانونية ورئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الاسلامي.
وطرح خلال هذه الجلسة تقرير لجنة 'الاشراف' ولجنة 'الشوون السياسية الدفاعية' بمجمع تشخيص مصلحة النظام بشان انطباق هذه اللائحة مع السياسات العامة للنظام وتم تاجيل مواصلة دراستها الي الجلسة التي ستعقدها الهيئة لاحقا.
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

سياسي

لائحة CFT

مجمع تشخيص مصلحة النظام

دراسة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

دراسة لائحة CFT في هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام

معظم المشاهدات

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ` FATF`

خطيب الجمعه بطهران:

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ' FATF'

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع `FATF`

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع 'FATF'

أحدث الأخبار

القنصل الايراني العام: ايران عازمة علي تطوير التجارة مع باكستان

القنصل الايراني العام: ايران عازمة علي تطوير التجارة مع باكستان

سيتم ايجاد تسهيلات لزوار اربعينية الامام الحسين القادمين من باكستان

قائد الحرس الثوري:

سيتم ايجاد تسهيلات لزوار اربعينية الامام الحسين القادمين من باكستان

دراسة لائحة CFT في هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام

دراسة لائحة CFT في هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام

لدينا برنامج شامل لتعزيز العلاقات بين طهران وسيول

السفير الإيراني الجديد في كوريا الجنوبية:

لدينا برنامج شامل لتعزيز العلاقات بين طهران وسيول

قفزة نوعية في تصدير السلع الايرانية الي السوق العراقية

قفزة نوعية في تصدير السلع الايرانية الي السوق العراقية

موضوعات مرتبط