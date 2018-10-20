دراسة لائحة CFT في هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام

واعلنت دائرة العلاقات العامة في مجمع تشخيص مصلحة النظام، انه تم تبني دراسة انطباق وعدم معارضة لائحة التحاق ايران بمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب(CFT) خلال الجلسة التي عقدتها اليوم هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام بحضور مساعد رئيس الجمهورية في الشوون القانونية ورئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري الاسلامي.

وطرح خلال هذه الجلسة تقرير لجنة 'الاشراف' ولجنة 'الشوون السياسية الدفاعية' بمجمع تشخيص مصلحة النظام بشان انطباق هذه اللائحة مع السياسات العامة للنظام وتم تاجيل مواصلة دراستها الي الجلسة التي ستعقدها الهيئة لاحقا.

انتهي**2018 ** 1837

