لدينا برنامج شامل لتعزيز العلاقات بين طهران وسيول

وأضاف شبستري الذي تم تعيينه مؤخرا سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية لدي كوريا الجنوبية اليوم السبت في تصريح لمراسل إرنا؛ سيتم تطبيق البرنامج الشامل لتعزيز العلاقات الثنائية وفقا للجدول الزمني المحدد وحسب الأولويات.

ووصف العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية وكوريا الجنوبية بأنها 'قائمة علي الصداقة ووطيدة وتتمتع برصيد ثقافي وإقتصادي وتجاري زاخر'؛ مما أسهم كثيرا في نماء العلاقات الثنائية في مختلف المراحل.

وأكد شبستري ان التعاون الثنائي بين الجمهورية الإسلامية وكوريا الجنوبية ما زال مستمرا علي الرغم من نشوب بعض الإضطرابات الإقليمية والدولية لا سيما علي صعيد العلاقات بين إيران وأميركا مضيفا؛ مع ان العلاقات الثنائية شهدت تضاؤلا في بعض المجالات كالمبادلات المصرفية والمالية، لكنها أظهرت نموا في المجالات الثقافية والبرلمانية، وذلك علي الرغم من الإجراءات الأحادية والعدائية واللاشرعية الأميركية في الإنسحاب من الإتفاق النووي.

إنتهي**أ م د** 1837

