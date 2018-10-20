قفزة نوعية في تصدير السلع الايرانية الي السوق العراقية

واعلن الملحق التجاري للجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق 'ناصر بهزاد'، اليوم السبت، انه 'خلال النصف الاول من العام الهجري الشمسي الجاري حققت الصادرات الايرانية للسوق العراقية من السلع غير النفطية قفزة نوعية قياسا بنفس المدة للعام الماضي رغم وجود نسبة ارتفاع سعر صرف الدولار بلغت 44%، وهذا يشير الي تحقيق تطور مقبول في هذا الجانب'.

واضاف بهزاد، ان 'الجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم حاليا بتصدير 60% من مجموع صادراتها من السلع غير النفطية الي 3 دول هي الصين والعراق والامارات، وتشكل نسبة تصدير هذه السلع للعراق 20%'.

وأكد علي انه 'خلال النصف الاول من العام الهجري الشمسي الجاري تم تصدير (1900) نوع من السلع الايرانية الي السوق العراقية' مشيرا الي ان 'اغلب هذه السلع هي من المواد البلاستيكية والفلزية والغذائية والحيوانية ومعادن البناء والانسجة والمكائن والآلآت وغيرها'.

وكانت الصادرات الايرانية من السلع غير النفطية للعراق قد سجلت خلال الستة اشهر من العام الهجري الشمسي الجاري (9،618) طن، بلغت قيمتها (4،564) مليون دولار، وحققت تقدما قياسا بما سجل في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما بلغت قيمة السلع الايرانية التي تم تصديرها الي العراق للعام الحالي(850) مليون دولار من المواد البلاستيكية وانواع السلع التي تم تصنيعها من الفلزات العادية، و(650) مليون دولار من المصنوعات الاخري ، و(600) مليون دولار من المنتجات الغذائية واللبنية والعصائر والمشروبات الغازية، والسلع التي تم تصديرها الي العراق والتي شكلت اقل نسبة هي الزيوت النباتية والجلود والزيوت الصناعية، والسلع القديمة والنفيسة التي لاتقل قيمة كل سلعة منها عن (10) ملايين دولار.

انتهي ** ع ص ** 1837

