تكليف رئيس المصرف المركزي تقديم اقتراحات لاصلاح النظام المصرفي

طهران/20تشرين الاول/اكتوبر- كلف اعضاء المجلس الاعلي للتنسيق الاقتصادي المصرف المركزي بتقديم اقتراحات تنفيذية لاصلاح النظام المصرفي الي جلسة روساء السلطات الثلاث وذلك بعد ان قدم رئيس المصرف المركزي تقريرا حول التحديات التي يواجهها هذا النظام.
واكد اعضاء المجلس الاعلي للتنسيق الاقتصادي خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني دعمهم لاجراءات المصرف المركزي في مجال اصلاح النظام المصرفي.انتهي**2018 ** 1718
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