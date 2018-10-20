تكليف رئيس المصرف المركزي تقديم اقتراحات لاصلاح النظام المصرفي

طهران/20تشرين الاول/اكتوبر- كلف اعضاء المجلس الاعلي للتنسيق الاقتصادي المصرف المركزي بتقديم اقتراحات تنفيذية لاصلاح النظام المصرفي الي جلسة روساء السلطات الثلاث وذلك بعد ان قدم رئيس المصرف المركزي تقريرا حول التحديات التي يواجهها هذا النظام.

واكد اعضاء المجلس الاعلي للتنسيق الاقتصادي خلال الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني دعمهم لاجراءات المصرف المركزي في مجال اصلاح النظام المصرفي.
انتهي**2018 ** 1718



برچسب ها

اقتصاد

اصلاح النظام الاقتصادي

اقتراحات

تقرير

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تكليف رئيس المصرف المركزي تقديم اقتراحات لاصلاح النظام المصرفي

معظم المشاهدات

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

قاسمی: الدبلوماسیة الایرانیة احبطت محاولات امیركا العدائیة فی FATF

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

جاك سترو: الحظر علي ایران هو الخطأ الاكثر جدیة للسیاسة الخارجیة الامیركیة

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

زيادة صادرات النفط الايرانية خلال الشهر الجاري

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ` FATF`

خطيب الجمعه بطهران:

ليس من الصواب ان نخنق انفسنا بحبل ' FATF'

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع `FATF`

فشل اميركا في اعادة فرض اجراءات ضد ايران في اجتماع 'FATF'

أحدث الأخبار

القنصل الايراني العام: ايران عازمة علي تطوير التجارة مع باكستان

القنصل الايراني العام: ايران عازمة علي تطوير التجارة مع باكستان

سيتم ايجاد تسهيلات لزوار اربعينية الامام الحسين القادمين من باكستان

قائد الحرس الثوري:

سيتم ايجاد تسهيلات لزوار اربعينية الامام الحسين القادمين من باكستان

دراسة لائحة CFT في هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام

دراسة لائحة CFT في هيئة الاشراف العليا بمجمع تشخيص مصلحة النظام

لدينا برنامج شامل لتعزيز العلاقات بين طهران وسيول

السفير الإيراني الجديد في كوريا الجنوبية:

لدينا برنامج شامل لتعزيز العلاقات بين طهران وسيول

قفزة نوعية في تصدير السلع الايرانية الي السوق العراقية

قفزة نوعية في تصدير السلع الايرانية الي السوق العراقية

موضوعات مرتبط