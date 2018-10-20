سوريا يمكن ان تسهم في صادرات السلع الايرانية

واعرب خوانساري اليوم السبت خلال الاجتماع التجاري الاول بين ايران وسورية عن ارتياحه لبدء النشاط التجاري بين البلدين واضاف : ان هذه المرة الاولي التي يأتي وفد تجاري من سوريا الي ايران بعد عدم الاستقرار الذي شهده البلد خلال الاعوام الماضية متمنيا ان تلعب ايران دورا مهما في السوق السورية.

وافادت ارنا انه تم خلال الاجتماع التوقيع علي اتفاقية بين غرفتي تجارة ايران وسوريا الهدف منها تمتين العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين كما عقد اعضاء الوفد السوري اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الايرانيين

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