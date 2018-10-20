رئيس غرفة تجارة طهران:

سوريا يمكن ان تسهم في صادرات السلع الايرانية

طهران/20تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال رئيس غرفة تجارة وصناعة وتعدين وزراعة طهران 'مسعود خوانساري' انه نظرا لعدم وجود رسوم للصادرات السورية الي الدول العربية فأن هذا البلد باستطاعته ان يسهم في اعاده تصدير السلع الايرانية.

واعرب خوانساري اليوم السبت خلال الاجتماع التجاري الاول بين ايران وسورية عن ارتياحه لبدء النشاط التجاري بين البلدين واضاف : ان هذه المرة الاولي التي يأتي وفد تجاري من سوريا الي ايران بعد عدم الاستقرار الذي شهده البلد خلال الاعوام الماضية متمنيا ان تلعب ايران دورا مهما في السوق السورية.
وافادت ارنا انه تم خلال الاجتماع التوقيع علي اتفاقية بين غرفتي تجارة ايران وسوريا الهدف منها تمتين العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين كما عقد اعضاء الوفد السوري اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الايرانيين
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سوريا يمكن ان تسهم في صادرات السلع الايرانية

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