رئيس قسم كلكتة بمؤسسة أوبزرفر البحثية:

إصرار أميركا علي حظر النفط الإيراني سيضرب إقتصاد العالم

نيودلهي/20 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد رئيس قسم كلكتة بمؤسسة أوبزرفر البحثية 'آشوك دهار'، ضرورة إتحاد كافة دول العالم في مواجهة الضغوط الأميركية قائلا؛ ان إصرار واشنطن علي التعليق التام لإستيراد النفط الإيراني من قبل دول العالم سيوجه ضربة الي إقتصاد الكثير من الدول النامية.

ويعتقد رئيس قسم كلكتة لمؤسسة أوبزرفر البحثية (Observer Research Foundation-ORF) ان مطالب أميركا من مختلف دول العالم في التعليق التام لإستيرادها النفط الإيراني لن تلحق أضرارا ملحوظة بإقتصاد كل واحد من هذه البلدان بحد ذاته فحسب، بل ستضر بهم أجمع بوصفهم 'كتلة نامية' تسعي وراء التعويض عن تخلف بلدانها.
وفيما أشار اليوم السبت في تصريح لمراسل إرنا في العاصمة نيودلهي بشأن قرار الهند الجريء في مواصلة إستمرار إستيراد النفط من إيران خلال شهر نوفمبر وذلك علي الرغم من فرض (المرحلة الجديدة من) الحظر الأميركي علي إيران اعتبارا من الرابع من الشهر القادم ، وصف آشوك دهار قرار الحكومة الهندية في عدم الإنصياع الأعمي للسياسات الأميركية، بأنه 'خطوة إيجابية'.
وأضاف، انه لمن دواعي السرور، ان الهند قد حافظت علي مر سنوات طويلة علي مواقفها السابقة القائمة علي عدم الإلتزام بأنواع الحظر المفروض من قبل القوي الكبري ما عدا الحظر المؤكد من قبل الأمم المتحدة.
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إستيراد النفط الإيراني

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إصرار أميركا علي حظر النفط الإيراني سيضرب إقتصاد العالم

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