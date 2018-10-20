وزير الإتصالات وتقنية المعلومات:

التحضير لإطلاق قمرين صناعيين ايرانيين

طهران/20 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – أعلن وزير الإتصالات وتقنية المعلومات محمد جواد آذري جهرمي اليوم السبت عن الاستعداد لإطلاق قمرين صناعيين صنعتهما جامعتان ايرانيتان وهما جامعة أمير كبير وجامعة شريف الصناعية لتوفير الخدمة للشعب الايراني.

وخلال زيارة قام بها الوزير لمشروع الحاسوب الضخم المطبَّق في مركز الأقمار الصناعية وبرج تقنية «ابن سينا» الواقع في جامعة أمير كبير بطهران، أضاف جهرمي بأنّ هذه الزيارة كانت بنّاءة وتبعث علي الأمل بيّنت سير البلاد في طريق التقدّم في حقل الطائرات المسيرة وتنمية التقنية.
كما أشار الوزير الي التحضير لإطلاق قمر صناعي يختص بالشأن الزراعي يخدم الزراعة المحلية ويقدّم المساعدة لتحسين الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية.
وقال جهرمي: إنّ جامعة أمير كبير أعلنت عن إستعدادها لتكون مركزاً وطنياً للتكنولوجيا ومركزاً لتحويل العلم الي آلية تعود بالأرباح التجارية علي البلاد.
ودعا وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الي رفع الكفاءة المحلية للجامعات لمسايرة ومواكبة السرعة التنموية العلمية التي بات يشهدها العالم لعدم خسارة الأسواق العالمية.
يُذكر بأنّ جامعة أمير كبير حصلت عام 2009 عالمياً علي مركز راق بين 500 جامعة متفوقة في مجال الحاسوب.
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علمي آموزشي

قمرين صناعيين

آذري جهرمي

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التحضير لإطلاق قمرين صناعيين ايرانيين

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